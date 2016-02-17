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وكالة التنمية الأمريكية تدعم شركات فلسطينية بـ40 مليون دولار للتعافي من "كورونا"

تهدف المنحة إلى تهيئة الظروف لحل دولتين قابل للحياة

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم "الخميس"، تقديم منحة مالية قيمتها 40 مليون دولار لمساعدة شركات فلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم وناشئة من أجل التعافي والانتعاش من آثار جائحة كورونا.

وأفادت الوكالة في بيان بعد الإعلان عن المساعدة الجديدة خلال اجتماع في رام الله شاركت فيه نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأنها تهدف إلى تقديم الدعم لأكثر من مئة شركة فلسطينية خلال العام الأول من المشروع الذي يمتد حتى العام 2025؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف البيان أن المنحة جزء من استثمار أكبر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين حياة الفلسطينيين وتهيئة الظروف لحل دولتين قابل للحياة.

وعادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين بعد وقفها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب.

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وكالة التنمية الأمريكية تدعم شركات فلسطينية بـ40 مليون دولار للتعافي من "كورونا"
سبق

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم "الخميس"، تقديم منحة مالية قيمتها 40 مليون دولار لمساعدة شركات فلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم وناشئة من أجل التعافي والانتعاش من آثار جائحة كورونا.

وأفادت الوكالة في بيان بعد الإعلان عن المساعدة الجديدة خلال اجتماع في رام الله شاركت فيه نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأنها تهدف إلى تقديم الدعم لأكثر من مئة شركة فلسطينية خلال العام الأول من المشروع الذي يمتد حتى العام 2025؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف البيان أن المنحة جزء من استثمار أكبر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين حياة الفلسطينيين وتهيئة الظروف لحل دولتين قابل للحياة.

وعادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين بعد وقفها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:52 PM

وكالة التنمية الأمريكية تدعم شركات فلسطينية بـ40 مليون دولار للتعافي من "كورونا"

تهدف المنحة إلى تهيئة الظروف لحل دولتين قابل للحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم "الخميس"، تقديم منحة مالية قيمتها 40 مليون دولار لمساعدة شركات فلسطينية صغيرة ومتوسطة الحجم وناشئة من أجل التعافي والانتعاش من آثار جائحة كورونا.

وأفادت الوكالة في بيان بعد الإعلان عن المساعدة الجديدة خلال اجتماع في رام الله شاركت فيه نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بأنها تهدف إلى تقديم الدعم لأكثر من مئة شركة فلسطينية خلال العام الأول من المشروع الذي يمتد حتى العام 2025؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف البيان أن المنحة جزء من استثمار أكبر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين حياة الفلسطينيين وتهيئة الظروف لحل دولتين قابل للحياة.

وعادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين بعد وقفها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,531
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,192
38 مليار ..

38 مليار ..

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