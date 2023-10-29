تتكلف مليارات الدولارات.. الرئيس الأمريكي يقدم خطة تاريخية لمكافحة التغير المناخي

توفر ملايين الوظائف وتعزز الاقتصاد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أنه قدم إلى الكونغرس خطة تاريخية تتضمن نفقات بمليارات الدولارات؛ بهدف اتخاذ تدابير اجتماعية وبيئية، لمكافحة الاحترار المناخي.

وقال "بايدن": "أظن أن لدينا إطارًا لخطة اقتصادية تاريخية.. سيوفر ملايين الوظائف، ويعزز الاقتصاد، ويشكل استثمارًا في أمتنا وشعبنا"، وفقًا لـ"فرانس 24".