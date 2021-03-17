عيون "سعود الطبية" تجري أولى جراحات اليوم الواحد بمستشفى "الإيمان"

"المطيري" : قدم شكره للأطقم الطبية المشاركة في نجاح العملية

أجرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم العيون أول عملية في جراحات اليوم الواحد وذلك في مستشفى الإيمان.

وتفصيلاً.. قال رئيس قسم العيون في المدينة د.ناصر المطيري إن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح، موجهًا شكره وتقديره على الدعم من قِبل إدارة المدينة وإدارة مستشفى الإيمان، وإلى تجمع الرياض الصحي الأول، إضافة إلى الطواقم الطبية المشاركة.

وشدد "المطيري" على أن هذا الأمر يعد امتدادًا لخدمة المرضى في المدينة ومستشفى الإيمان وإجراء العمليات لهم، منوهًا بالتوسع في إجراء العمليات لخدمة أكبر عدد منهم.

يشار إلى أن قسم العيون في مدينة الملك سعود الطبية يملك نخبة من الكفاءات المتخصصة، ومزود بأحدث التقنيات الحديثة في المجال الطبي، وذلك لخدمة توصل إلى رضا المريض.