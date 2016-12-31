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أمانة جدة تطلق المرحلة الثانية من "لسلامتنا نلتزم"

في 7 مواقع بمشاركة 200 متطوع

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الثانية من حملتها التوعوية "لسلامتنا نلتزم".

وتهدف المبادرة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 16 يناير المقبل، في سبعة مواقع، بمشاركة 200 متطوع، إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المراكز التجارية، وعلى الواجهة البحرية وفي المنطقة التاريخية.

وتستمر الحملة على مدى ثلاثة أشهر؛ حيث سيجري نشر الرسائل التوعوية على مدى 17 يومًا في أربعة مراكز للتسوق بالمحافظة إلى جانب "الواجهة البحرية - وشاطئ الإسكندرية – ومنطقة جدة التاريخية".

وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني، أن الحملة التوعوية تنفذها الأمانة بمشاركة المتطوعين، لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي للمجتمع، والذي يعد واجبًا وطنيًّا وينضوي تحت المجهودات التي تبذلها الأمانة، ضمن منظومة الجهات ذات العلاقة، للإسهام في مكافحة الجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تطلق المرحلة الثانية من "لسلامتنا نلتزم"
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الثانية من حملتها التوعوية "لسلامتنا نلتزم".

وتهدف المبادرة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 16 يناير المقبل، في سبعة مواقع، بمشاركة 200 متطوع، إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المراكز التجارية، وعلى الواجهة البحرية وفي المنطقة التاريخية.

وتستمر الحملة على مدى ثلاثة أشهر؛ حيث سيجري نشر الرسائل التوعوية على مدى 17 يومًا في أربعة مراكز للتسوق بالمحافظة إلى جانب "الواجهة البحرية - وشاطئ الإسكندرية – ومنطقة جدة التاريخية".

وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني، أن الحملة التوعوية تنفذها الأمانة بمشاركة المتطوعين، لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي للمجتمع، والذي يعد واجبًا وطنيًّا وينضوي تحت المجهودات التي تبذلها الأمانة، ضمن منظومة الجهات ذات العلاقة، للإسهام في مكافحة الجائحة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
05:58 PM

أمانة جدة تطلق المرحلة الثانية من "لسلامتنا نلتزم"

في 7 مواقع بمشاركة 200 متطوع

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الثانية من حملتها التوعوية "لسلامتنا نلتزم".

وتهدف المبادرة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 16 يناير المقبل، في سبعة مواقع، بمشاركة 200 متطوع، إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المراكز التجارية، وعلى الواجهة البحرية وفي المنطقة التاريخية.

وتستمر الحملة على مدى ثلاثة أشهر؛ حيث سيجري نشر الرسائل التوعوية على مدى 17 يومًا في أربعة مراكز للتسوق بالمحافظة إلى جانب "الواجهة البحرية - وشاطئ الإسكندرية – ومنطقة جدة التاريخية".

وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني، أن الحملة التوعوية تنفذها الأمانة بمشاركة المتطوعين، لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي للمجتمع، والذي يعد واجبًا وطنيًّا وينضوي تحت المجهودات التي تبذلها الأمانة، ضمن منظومة الجهات ذات العلاقة، للإسهام في مكافحة الجائحة.

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