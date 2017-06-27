النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو العطاء.. شاهد ما فعله نسر حين سقاه رجل الماء

في البداية كان النسر يبدو مرتبكًا

تُعدُّ لحظات الخير والعطاء من الأوقات التي تمنحنا السعادة، ومنها هذه اللحظة التي يساعد فيها رجلٌ نسرًا ظمآن في شرب الماء من زجاجة.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، تم بث هذا الفيديو على صفحة "Buitengebieden" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويُظهر المقطع الرائع الذي تبلغ مدته 20 ثانية ثلاثة رجال على طريق سريع، ويقوم أحدهم بسكب الماء من زجاجة على منقار النسر الظمآن. ويفعل الرجل هذا بعناية وببطء، بينما يقف الاثنان الآخران متفرجَيْن على المشهد أمامهما.

وتضيف الصحيفة: "في البداية كان النسر يبدو مرتبكًا، لكنه تمكَّن من شرب بعض الماء، وفي النهاية مد منقاره لفوهة الزجاجة؛ ليكشف عن مدى ظمئه".

ولم تكشف الصحيفة أين ومتى حدثت هذه الواقعة، لكنها تؤكد أن الفيديو جعل كل من شاهده سعيدًا، ووضع على شفتَيْه ابتسامة خير وعطاء.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو العطاء.. شاهد ما فعله نسر حين سقاه رجل الماء
سبق

تُعدُّ لحظات الخير والعطاء من الأوقات التي تمنحنا السعادة، ومنها هذه اللحظة التي يساعد فيها رجلٌ نسرًا ظمآن في شرب الماء من زجاجة.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، تم بث هذا الفيديو على صفحة "Buitengebieden" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويُظهر المقطع الرائع الذي تبلغ مدته 20 ثانية ثلاثة رجال على طريق سريع، ويقوم أحدهم بسكب الماء من زجاجة على منقار النسر الظمآن. ويفعل الرجل هذا بعناية وببطء، بينما يقف الاثنان الآخران متفرجَيْن على المشهد أمامهما.

وتضيف الصحيفة: "في البداية كان النسر يبدو مرتبكًا، لكنه تمكَّن من شرب بعض الماء، وفي النهاية مد منقاره لفوهة الزجاجة؛ ليكشف عن مدى ظمئه".

ولم تكشف الصحيفة أين ومتى حدثت هذه الواقعة، لكنها تؤكد أن الفيديو جعل كل من شاهده سعيدًا، ووضع على شفتَيْه ابتسامة خير وعطاء.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
01:38 AM

فيديو العطاء.. شاهد ما فعله نسر حين سقاه رجل الماء

في البداية كان النسر يبدو مرتبكًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,280

تُعدُّ لحظات الخير والعطاء من الأوقات التي تمنحنا السعادة، ومنها هذه اللحظة التي يساعد فيها رجلٌ نسرًا ظمآن في شرب الماء من زجاجة.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، تم بث هذا الفيديو على صفحة "Buitengebieden" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويُظهر المقطع الرائع الذي تبلغ مدته 20 ثانية ثلاثة رجال على طريق سريع، ويقوم أحدهم بسكب الماء من زجاجة على منقار النسر الظمآن. ويفعل الرجل هذا بعناية وببطء، بينما يقف الاثنان الآخران متفرجَيْن على المشهد أمامهما.

وتضيف الصحيفة: "في البداية كان النسر يبدو مرتبكًا، لكنه تمكَّن من شرب بعض الماء، وفي النهاية مد منقاره لفوهة الزجاجة؛ ليكشف عن مدى ظمئه".

ولم تكشف الصحيفة أين ومتى حدثت هذه الواقعة، لكنها تؤكد أن الفيديو جعل كل من شاهده سعيدًا، ووضع على شفتَيْه ابتسامة خير وعطاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,806
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,246
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,444
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,020

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة