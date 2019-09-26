أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546926 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535950 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8699 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.
"الصحة": تسجيل 44 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 58 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546926 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535950 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8699 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546926 حالة.
"الصحة": تسجيل 44 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 58 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546926 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535950 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8699 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.