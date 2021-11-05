الأهلي يحسم قمة الكرة المصرية بخماسية بمرمى الزمالك

حسم الأهلي قمة الكرة المصرية بفوزه المثير 5 - 3 على غريمه التقليدي الزمالك في الديربي الذي جمعهما على ملعب القاهرة الدولي اليوم الجمعة في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.



وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في أول 25 دقيقة من عمر اللقاء سجلها كل من حارس الزمالك أبو جبل بالخطأ في مرماه والتونسي علي معلول من ركلة جزاء ومحمد شريف في الدقائق 16 و20 و25 على الترتيب.



ومع مطلع الشوط الثاني نجح الزمالك بتقليص النتيجة عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة الـ51 بعده عاد الأهلي مجدداً لتوسيع الفارق بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق المالي أليو ديانغ (د.53) ومعلول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65 قبل أن يعود أحمد سيد زيزو ويسجل الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 80 فيما تكفل النجم المغربي أشرف بن شرقي بتسجيل الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.



ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد الزمالك في المركز الخامس عند ست نقاط.