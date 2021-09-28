وزيرة الإسكان بجيبوتي تستقبل السفير السعودي ويبحثان التعاون بين البلدين

استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.
استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.