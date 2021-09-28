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وزيرة الإسكان بجيبوتي تستقبل السفير السعودي ويبحثان التعاون بين البلدين

استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

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وزيرة الإسكان بجيبوتي تستقبل السفير السعودي ويبحثان التعاون بين البلدين
سبق

استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
12:33 AM

وزيرة الإسكان بجيبوتي تستقبل السفير السعودي ويبحثان التعاون بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جيبوتي
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استقبلت وزيرة التخطيط العمراني والإسكان في جيبوتي آمنة عبد آدن الليلة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

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