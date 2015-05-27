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فضائح في 7 مقاطع يتبعها بـ5.. زعيم مافيا يزلزل "أردوغان" ونظامه!

فيديوهات يقدمها على قناته الخاصة بـ"يوتيوب" وتحظى بمشاهدة مليونية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن اعترافات زعيم المافيا التركي سادات بكر، بجرائمه، تهزّ حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونشرت "واشنطن بوست" مقالاً تحليلياً لها حول سلسلة مقاطع الفيديو التي ينشرها "سادات بكر" على قناته الخاصة على "يوتيوب"، وتحظى بمشاهدات مليونية.

"واشنطن بوست" أوضحت أن اعترافات زعيم المافيا التركي سادات بكر، جمّدت الأوساط في تركيا، ولكنها هزت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب "زمان" التركية"، أضافت الصحيفة الأمريكية أن أحد الأشياء التي تجعل ادعاءات "بكر" ضارة للغاية هي اعترافاته بالدور الذي قال إنه لعبه في ارتكاب أعمال إجرامية نيابةً عن الأسماء القوية في الحكومة التركية.

وأكدت الصحيفة أن مثل هذه الادّعاءات تسبب ضيقاً لحكومة "أردوغان"، خاصة في فترة تتضاءل شعبيته وسط التدهور الاقتصادي ووباء فيروس كورونا.

وأكدت "واشنطن بوست" أن هذه الأزمة يبدو أنها لن تنتهي قريباً؛ لأن "بكر" الذي نشر سبعة مقاطع فيديو، يقول إنه سيشارك خمسة آخرين.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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فضائح في 7 مقاطع يتبعها بـ5.. زعيم مافيا يزلزل "أردوغان" ونظامه!
سبق

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن اعترافات زعيم المافيا التركي سادات بكر، بجرائمه، تهزّ حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونشرت "واشنطن بوست" مقالاً تحليلياً لها حول سلسلة مقاطع الفيديو التي ينشرها "سادات بكر" على قناته الخاصة على "يوتيوب"، وتحظى بمشاهدات مليونية.

"واشنطن بوست" أوضحت أن اعترافات زعيم المافيا التركي سادات بكر، جمّدت الأوساط في تركيا، ولكنها هزت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب "زمان" التركية"، أضافت الصحيفة الأمريكية أن أحد الأشياء التي تجعل ادعاءات "بكر" ضارة للغاية هي اعترافاته بالدور الذي قال إنه لعبه في ارتكاب أعمال إجرامية نيابةً عن الأسماء القوية في الحكومة التركية.

وأكدت الصحيفة أن مثل هذه الادّعاءات تسبب ضيقاً لحكومة "أردوغان"، خاصة في فترة تتضاءل شعبيته وسط التدهور الاقتصادي ووباء فيروس كورونا.

وأكدت "واشنطن بوست" أن هذه الأزمة يبدو أنها لن تنتهي قريباً؛ لأن "بكر" الذي نشر سبعة مقاطع فيديو، يقول إنه سيشارك خمسة آخرين.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
12:54 PM

فضائح في 7 مقاطع يتبعها بـ5.. زعيم مافيا يزلزل "أردوغان" ونظامه!

فيديوهات يقدمها على قناته الخاصة بـ"يوتيوب" وتحظى بمشاهدة مليونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,089

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن اعترافات زعيم المافيا التركي سادات بكر، بجرائمه، تهزّ حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونشرت "واشنطن بوست" مقالاً تحليلياً لها حول سلسلة مقاطع الفيديو التي ينشرها "سادات بكر" على قناته الخاصة على "يوتيوب"، وتحظى بمشاهدات مليونية.

"واشنطن بوست" أوضحت أن اعترافات زعيم المافيا التركي سادات بكر، جمّدت الأوساط في تركيا، ولكنها هزت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب "زمان" التركية"، أضافت الصحيفة الأمريكية أن أحد الأشياء التي تجعل ادعاءات "بكر" ضارة للغاية هي اعترافاته بالدور الذي قال إنه لعبه في ارتكاب أعمال إجرامية نيابةً عن الأسماء القوية في الحكومة التركية.

وأكدت الصحيفة أن مثل هذه الادّعاءات تسبب ضيقاً لحكومة "أردوغان"، خاصة في فترة تتضاءل شعبيته وسط التدهور الاقتصادي ووباء فيروس كورونا.

وأكدت "واشنطن بوست" أن هذه الأزمة يبدو أنها لن تنتهي قريباً؛ لأن "بكر" الذي نشر سبعة مقاطع فيديو، يقول إنه سيشارك خمسة آخرين.

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