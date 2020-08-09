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"الزكاة والدخل" و"العدل" تطلقان خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

لتسهيل معرفة استحقاقها عند البيع حفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ

‏تحقيقًا لجهود التحول الرقمي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العدل، خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد؛ بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات؛ حفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ.

وقالت "الزكاة والدخل": "بعد التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العدل، ستكون الإجراءات أسهل وأسرع، وستتم بشكل آلي وتختصر الوقت والجهد".

وستقيّم خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، العقار، وكذلك البائع، ما إذا كانا خاضعين لضريبة القيمة المضافة، أو لا، وفي حال كان لدى المكلف أرض يرغب في بيعها، أو عمل إفراغ لعقار قبل، فقبل الذهاب لكتابة العدل "الإفراغ" ينبغي عليه زيارة صفحة خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، من خلال موقع الهيئة: www.gazt.gov.sa.

ثم يتبع الخطوات بتعبئة بياناته ورقم الهوية ورقم الصك ونوع التوريد والبيع، وبعدها يتحقق من خضوعه للضريبة، ثم تحسب له تلقائياً قيمة الضريبة، وتعطيه رقم سداد لتسهيل عملية الدفع، ثم تكتمل إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعد الإفراغ من الهيئة، ثم تصل رسالة (تم تسجيلك في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد)، ثم رسالة (تم إصدار شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة)، ثم رسالة تفيد بأن الهيئة ستتولى رفع الإقرارات نيابة عنه.

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"الزكاة والدخل" و"العدل" تطلقان خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
سبق

‏تحقيقًا لجهود التحول الرقمي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العدل، خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد؛ بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات؛ حفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ.

وقالت "الزكاة والدخل": "بعد التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العدل، ستكون الإجراءات أسهل وأسرع، وستتم بشكل آلي وتختصر الوقت والجهد".

وستقيّم خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، العقار، وكذلك البائع، ما إذا كانا خاضعين لضريبة القيمة المضافة، أو لا، وفي حال كان لدى المكلف أرض يرغب في بيعها، أو عمل إفراغ لعقار قبل، فقبل الذهاب لكتابة العدل "الإفراغ" ينبغي عليه زيارة صفحة خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، من خلال موقع الهيئة: www.gazt.gov.sa.

ثم يتبع الخطوات بتعبئة بياناته ورقم الهوية ورقم الصك ونوع التوريد والبيع، وبعدها يتحقق من خضوعه للضريبة، ثم تحسب له تلقائياً قيمة الضريبة، وتعطيه رقم سداد لتسهيل عملية الدفع، ثم تكتمل إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعد الإفراغ من الهيئة، ثم تصل رسالة (تم تسجيلك في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد)، ثم رسالة (تم إصدار شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة)، ثم رسالة تفيد بأن الهيئة ستتولى رفع الإقرارات نيابة عنه.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:35 PM

"الزكاة والدخل" و"العدل" تطلقان خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

لتسهيل معرفة استحقاقها عند البيع حفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ

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ذياب الشمري - الرياض
0
843

‏تحقيقًا لجهود التحول الرقمي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العدل، خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد؛ بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات؛ حفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ.

وقالت "الزكاة والدخل": "بعد التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العدل، ستكون الإجراءات أسهل وأسرع، وستتم بشكل آلي وتختصر الوقت والجهد".

وستقيّم خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، العقار، وكذلك البائع، ما إذا كانا خاضعين لضريبة القيمة المضافة، أو لا، وفي حال كان لدى المكلف أرض يرغب في بيعها، أو عمل إفراغ لعقار قبل، فقبل الذهاب لكتابة العدل "الإفراغ" ينبغي عليه زيارة صفحة خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، من خلال موقع الهيئة: www.gazt.gov.sa.

ثم يتبع الخطوات بتعبئة بياناته ورقم الهوية ورقم الصك ونوع التوريد والبيع، وبعدها يتحقق من خضوعه للضريبة، ثم تحسب له تلقائياً قيمة الضريبة، وتعطيه رقم سداد لتسهيل عملية الدفع، ثم تكتمل إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعد الإفراغ من الهيئة، ثم تصل رسالة (تم تسجيلك في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد)، ثم رسالة (تم إصدار شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة)، ثم رسالة تفيد بأن الهيئة ستتولى رفع الإقرارات نيابة عنه.

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