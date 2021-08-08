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ظهر اليوم.. "كامب نو" يشهد أهم مؤتمر صحفي للاعب في تاريخ كرة القدم

باريس سان جيرمان أبرز الأندية المرشحة لتكون وجهة اللاعب المقبلة

من المنتظر أن يعقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤتمرًا صحفيًّا، ظهر اليوم الأحد، بعد إعلان رحيله رسميًّا عن برشلونة.

وأعلن الفريق الكتالوني، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المؤتمر الصحفي سيقام في ملعب الفريق "كامب نو"، في الساعة الـ12 ظهرًا حسب التوقيت المحلي، والواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يودع ميسي جماهير برشلونة، قبل خوض تجربة جديدة في مسيرته الحافلة، وتُجمع جل وسائل الإعلام الفرنسية على أن وجهة "البرغوث" المقبلة ستكون نادي باريس سان جيرمان؛ وفق "روسيا اليوم".

ووصفت بعض الصحف العالمية، المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ميسي بـ"الأهم للاعب في تاريخ كرة القدم تقريبًا".

وكان نادي برشلونة، قد أعلن الخميس الماضي، في بيان مغادرة نجمه ميسي صفوف النادي الكتالوني، بعد عشرين عامًا قضاها مدافعا عن ألوانه.

وذكر "البارسا" في بيانه، أنه برغم حصول اتفاق مع ميسي؛ إلا أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية" حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق الكتالوني.

وأعرب النادي عن أسف الطرفين لهذه القطيعة المفاجئة.

ومع انتهاء عقد ميسي السابق مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرًّا في الانتقال إلى النادي الذي يختاره، ويبقى سان جيرمان أبرز الأندية المرشحة للتعاقد معه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ظهر اليوم.. "كامب نو" يشهد أهم مؤتمر صحفي للاعب في تاريخ كرة القدم
سبق

من المنتظر أن يعقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤتمرًا صحفيًّا، ظهر اليوم الأحد، بعد إعلان رحيله رسميًّا عن برشلونة.

وأعلن الفريق الكتالوني، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المؤتمر الصحفي سيقام في ملعب الفريق "كامب نو"، في الساعة الـ12 ظهرًا حسب التوقيت المحلي، والواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يودع ميسي جماهير برشلونة، قبل خوض تجربة جديدة في مسيرته الحافلة، وتُجمع جل وسائل الإعلام الفرنسية على أن وجهة "البرغوث" المقبلة ستكون نادي باريس سان جيرمان؛ وفق "روسيا اليوم".

ووصفت بعض الصحف العالمية، المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ميسي بـ"الأهم للاعب في تاريخ كرة القدم تقريبًا".

وكان نادي برشلونة، قد أعلن الخميس الماضي، في بيان مغادرة نجمه ميسي صفوف النادي الكتالوني، بعد عشرين عامًا قضاها مدافعا عن ألوانه.

وذكر "البارسا" في بيانه، أنه برغم حصول اتفاق مع ميسي؛ إلا أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية" حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق الكتالوني.

وأعرب النادي عن أسف الطرفين لهذه القطيعة المفاجئة.

ومع انتهاء عقد ميسي السابق مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرًّا في الانتقال إلى النادي الذي يختاره، ويبقى سان جيرمان أبرز الأندية المرشحة للتعاقد معه.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:25 AM

ظهر اليوم.. "كامب نو" يشهد أهم مؤتمر صحفي للاعب في تاريخ كرة القدم

باريس سان جيرمان أبرز الأندية المرشحة لتكون وجهة اللاعب المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المنتظر أن يعقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤتمرًا صحفيًّا، ظهر اليوم الأحد، بعد إعلان رحيله رسميًّا عن برشلونة.

وأعلن الفريق الكتالوني، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المؤتمر الصحفي سيقام في ملعب الفريق "كامب نو"، في الساعة الـ12 ظهرًا حسب التوقيت المحلي، والواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يودع ميسي جماهير برشلونة، قبل خوض تجربة جديدة في مسيرته الحافلة، وتُجمع جل وسائل الإعلام الفرنسية على أن وجهة "البرغوث" المقبلة ستكون نادي باريس سان جيرمان؛ وفق "روسيا اليوم".

ووصفت بعض الصحف العالمية، المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ميسي بـ"الأهم للاعب في تاريخ كرة القدم تقريبًا".

وكان نادي برشلونة، قد أعلن الخميس الماضي، في بيان مغادرة نجمه ميسي صفوف النادي الكتالوني، بعد عشرين عامًا قضاها مدافعا عن ألوانه.

وذكر "البارسا" في بيانه، أنه برغم حصول اتفاق مع ميسي؛ إلا أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية" حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق الكتالوني.

وأعرب النادي عن أسف الطرفين لهذه القطيعة المفاجئة.

ومع انتهاء عقد ميسي السابق مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرًّا في الانتقال إلى النادي الذي يختاره، ويبقى سان جيرمان أبرز الأندية المرشحة للتعاقد معه.

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