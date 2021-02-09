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رئيس جامعة الباحة يبحث التعاون المشترك مع مدير سجون المنطقة

من خلال تقديم برامج تدريبية وتثقيفية وتوعوية

التقى رئيس جامعة الباحة، الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، بمكتبه في المدينة الجامعية، اليوم، مدير عام السجون بالمنطقة العقيد فائز بن مبارك الأحمري.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، وعميد كلية المجتمع المتحدث الرسمي عن الجامعة الدكتور ساري بن محمد الزهراني، ومدير إدارة السجن العام بالباحة المقدم سهيل عبدالله الغامدي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لتطوير الاتفاقية المُبرمة ما بين الجامعة والمديرية العامة للسجون بمنطقة الباحة، بهدف خدمة العاملين في قطاع السجون، وخدمة النزلاء والنزيلات، من خلال تقديم برامج تدريبية، وتثقيفية، وتوعوية.

من جانبه، قال رئيس جامعة الباحة إن الجامعة على أتمّ الاستعداد لتقديم كل خدماتها وبرامجها لما فيه مصلحة المجتمع سواءً في داخل السجن أو خارجه، وفقاً لرؤيتها، ورسالتها، وأهدفها.

وأشار إلى أن الجامعة تفخر اليوم بتخريج مجموعة من النزلاء في برنامج دبلوم المحاسبة المالية، قائلاً: كما سبق أن افتخرت بتخريج العديد من الدفعات في برامج الانتساب المخصّص للنزلاء في السجن سابقاً، وذلك إيماناً من الجامعة بحقوق النّزلاء في التّعلم، والتّعليم، والتّدريب والتّأهيل.

بدوره شكر العقيد فائز الأحمري، رئيس جامعة الباحة، على حسن الاستقبال، وما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وتوعوية لنزلاء السجون بالمنطقة، مشيراً إلى أن المديرية العامة للسجون تسعى إلى مزيد من الاستفادة من قدرات الجامعة وخبراتها في المجالات العلمية، والتعليمية، والتدريبية، والبحثية.

وفي ختام اللقاء سلّم رئيس الجامعة وثائق الخريجين النزلاء في دبلوم المحاسبة المالية من كلية المجتمع، ثم قدّم لمدير سجون منطقة الباحة ومرافقيه هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن الجامعة سبق أن وقّعت مع المديرية العامّة للسجون عقد شراكة ممنهجة بخصائص نوعيّة، بحضور أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بهدف الاستفادة من الخبرات البشريّة، والإمكانات الماديّة المتوفرة في الجامعة.

إضافة إلى العمل على صنع سياسات وأنظمة معزّزة للمشاركة المجتمعيّة، فيما يخدم مصلحة إدارة ونزلاء السجون؛ فضلاً عن تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصّصة لمنسوبي المديرية والنزلاء من أجل تأهيلهم، وصقل مهاراتهم؛ وفق متطلبات ومرتكزات الرؤية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس جامعة الباحة يبحث التعاون المشترك مع مدير سجون المنطقة
سبق

التقى رئيس جامعة الباحة، الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، بمكتبه في المدينة الجامعية، اليوم، مدير عام السجون بالمنطقة العقيد فائز بن مبارك الأحمري.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، وعميد كلية المجتمع المتحدث الرسمي عن الجامعة الدكتور ساري بن محمد الزهراني، ومدير إدارة السجن العام بالباحة المقدم سهيل عبدالله الغامدي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لتطوير الاتفاقية المُبرمة ما بين الجامعة والمديرية العامة للسجون بمنطقة الباحة، بهدف خدمة العاملين في قطاع السجون، وخدمة النزلاء والنزيلات، من خلال تقديم برامج تدريبية، وتثقيفية، وتوعوية.

من جانبه، قال رئيس جامعة الباحة إن الجامعة على أتمّ الاستعداد لتقديم كل خدماتها وبرامجها لما فيه مصلحة المجتمع سواءً في داخل السجن أو خارجه، وفقاً لرؤيتها، ورسالتها، وأهدفها.

وأشار إلى أن الجامعة تفخر اليوم بتخريج مجموعة من النزلاء في برنامج دبلوم المحاسبة المالية، قائلاً: كما سبق أن افتخرت بتخريج العديد من الدفعات في برامج الانتساب المخصّص للنزلاء في السجن سابقاً، وذلك إيماناً من الجامعة بحقوق النّزلاء في التّعلم، والتّعليم، والتّدريب والتّأهيل.

بدوره شكر العقيد فائز الأحمري، رئيس جامعة الباحة، على حسن الاستقبال، وما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وتوعوية لنزلاء السجون بالمنطقة، مشيراً إلى أن المديرية العامة للسجون تسعى إلى مزيد من الاستفادة من قدرات الجامعة وخبراتها في المجالات العلمية، والتعليمية، والتدريبية، والبحثية.

وفي ختام اللقاء سلّم رئيس الجامعة وثائق الخريجين النزلاء في دبلوم المحاسبة المالية من كلية المجتمع، ثم قدّم لمدير سجون منطقة الباحة ومرافقيه هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن الجامعة سبق أن وقّعت مع المديرية العامّة للسجون عقد شراكة ممنهجة بخصائص نوعيّة، بحضور أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بهدف الاستفادة من الخبرات البشريّة، والإمكانات الماديّة المتوفرة في الجامعة.

إضافة إلى العمل على صنع سياسات وأنظمة معزّزة للمشاركة المجتمعيّة، فيما يخدم مصلحة إدارة ونزلاء السجون؛ فضلاً عن تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصّصة لمنسوبي المديرية والنزلاء من أجل تأهيلهم، وصقل مهاراتهم؛ وفق متطلبات ومرتكزات الرؤية السعودية 2030.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:10 PM

رئيس جامعة الباحة يبحث التعاون المشترك مع مدير سجون المنطقة

من خلال تقديم برامج تدريبية وتثقيفية وتوعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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التقى رئيس جامعة الباحة، الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، بمكتبه في المدينة الجامعية، اليوم، مدير عام السجون بالمنطقة العقيد فائز بن مبارك الأحمري.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، وعميد كلية المجتمع المتحدث الرسمي عن الجامعة الدكتور ساري بن محمد الزهراني، ومدير إدارة السجن العام بالباحة المقدم سهيل عبدالله الغامدي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لتطوير الاتفاقية المُبرمة ما بين الجامعة والمديرية العامة للسجون بمنطقة الباحة، بهدف خدمة العاملين في قطاع السجون، وخدمة النزلاء والنزيلات، من خلال تقديم برامج تدريبية، وتثقيفية، وتوعوية.

من جانبه، قال رئيس جامعة الباحة إن الجامعة على أتمّ الاستعداد لتقديم كل خدماتها وبرامجها لما فيه مصلحة المجتمع سواءً في داخل السجن أو خارجه، وفقاً لرؤيتها، ورسالتها، وأهدفها.

وأشار إلى أن الجامعة تفخر اليوم بتخريج مجموعة من النزلاء في برنامج دبلوم المحاسبة المالية، قائلاً: كما سبق أن افتخرت بتخريج العديد من الدفعات في برامج الانتساب المخصّص للنزلاء في السجن سابقاً، وذلك إيماناً من الجامعة بحقوق النّزلاء في التّعلم، والتّعليم، والتّدريب والتّأهيل.

بدوره شكر العقيد فائز الأحمري، رئيس جامعة الباحة، على حسن الاستقبال، وما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وتوعوية لنزلاء السجون بالمنطقة، مشيراً إلى أن المديرية العامة للسجون تسعى إلى مزيد من الاستفادة من قدرات الجامعة وخبراتها في المجالات العلمية، والتعليمية، والتدريبية، والبحثية.

وفي ختام اللقاء سلّم رئيس الجامعة وثائق الخريجين النزلاء في دبلوم المحاسبة المالية من كلية المجتمع، ثم قدّم لمدير سجون منطقة الباحة ومرافقيه هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن الجامعة سبق أن وقّعت مع المديرية العامّة للسجون عقد شراكة ممنهجة بخصائص نوعيّة، بحضور أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بهدف الاستفادة من الخبرات البشريّة، والإمكانات الماديّة المتوفرة في الجامعة.

إضافة إلى العمل على صنع سياسات وأنظمة معزّزة للمشاركة المجتمعيّة، فيما يخدم مصلحة إدارة ونزلاء السجون؛ فضلاً عن تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصّصة لمنسوبي المديرية والنزلاء من أجل تأهيلهم، وصقل مهاراتهم؛ وفق متطلبات ومرتكزات الرؤية السعودية 2030.

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