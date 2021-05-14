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إعلان مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا للمرحلة الثانية بجامعة الملك خالد

بعدد من التخصصات مدفوعة الرسوم وغيرها ومراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، عن البرامج المتاحة للقبول في المرحلة الثانية للعام الجامعي القادم 1442هـ في عدد من التخصصات مدفوعة الرسوم وغير المدفوعة، في المراحل الثلاث (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه).

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10–10– 1441هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 24– 10– 1441هـ.

وأشار "آل فائع" إلى أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين غير السعوديين، بدون شرط الحصول على منحة رسمية، داعياً الراغبين والراغبات في الاطلاع على البرامج والشروط وإجراءات التقديم إلى الدخول على الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100181

جامعة الملك خالد

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إعلان مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا للمرحلة الثانية بجامعة الملك خالد
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، عن البرامج المتاحة للقبول في المرحلة الثانية للعام الجامعي القادم 1442هـ في عدد من التخصصات مدفوعة الرسوم وغير المدفوعة، في المراحل الثلاث (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه).

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10–10– 1441هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 24– 10– 1441هـ.

وأشار "آل فائع" إلى أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين غير السعوديين، بدون شرط الحصول على منحة رسمية، داعياً الراغبين والراغبات في الاطلاع على البرامج والشروط وإجراءات التقديم إلى الدخول على الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100181

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:56 PM

إعلان مواعيد القبول ببرامج الدراسات العليا للمرحلة الثانية بجامعة الملك خالد

بعدد من التخصصات مدفوعة الرسوم وغيرها ومراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، عن البرامج المتاحة للقبول في المرحلة الثانية للعام الجامعي القادم 1442هـ في عدد من التخصصات مدفوعة الرسوم وغير المدفوعة، في المراحل الثلاث (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه).

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10–10– 1441هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 24– 10– 1441هـ.

وأشار "آل فائع" إلى أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين غير السعوديين، بدون شرط الحصول على منحة رسمية، داعياً الراغبين والراغبات في الاطلاع على البرامج والشروط وإجراءات التقديم إلى الدخول على الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100181

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