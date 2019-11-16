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شاهد.. وزير الصحة يتفقّد مستشفى ينبع العام ويطلع على سير العمل به

تفقّد الطوارئ والعيادات الخارجية والتنويم والأشعة والاستقبال

(تصوير محمد لافي الرفاعي): تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ظهر اليوم، مستشفى ينبع العام، وبعض المراكز الداخلية، حيث بدأ زيارته للطوارئ، وكان في استقباله المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، ومساعدوه ومدير مستشفى ينبع العام تركي بن عودة الثقفي.

وتفقّد "الربيعة" طوارئ المستشفى والعيادات الخارجية والتنويم والأشعة والاستقبال، إضافةً للخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، واطلع على سير العمل بالمستشفى، كما اطلع على مركز صحي البندر الجديد ومركز صحي السميري.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ‏والمقيم ودعمها، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية؛ لترقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر.

وزير الصحة مستشفى ينبع العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير الصحة يتفقّد مستشفى ينبع العام ويطلع على سير العمل به
سبق

(تصوير محمد لافي الرفاعي): تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ظهر اليوم، مستشفى ينبع العام، وبعض المراكز الداخلية، حيث بدأ زيارته للطوارئ، وكان في استقباله المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، ومساعدوه ومدير مستشفى ينبع العام تركي بن عودة الثقفي.

وتفقّد "الربيعة" طوارئ المستشفى والعيادات الخارجية والتنويم والأشعة والاستقبال، إضافةً للخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، واطلع على سير العمل بالمستشفى، كما اطلع على مركز صحي البندر الجديد ومركز صحي السميري.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ‏والمقيم ودعمها، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية؛ لترقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
03:07 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
06:11 PM

شاهد.. وزير الصحة يتفقّد مستشفى ينبع العام ويطلع على سير العمل به

تفقّد الطوارئ والعيادات الخارجية والتنويم والأشعة والاستقبال

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
2,973

(تصوير محمد لافي الرفاعي): تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ظهر اليوم، مستشفى ينبع العام، وبعض المراكز الداخلية، حيث بدأ زيارته للطوارئ، وكان في استقباله المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، ومساعدوه ومدير مستشفى ينبع العام تركي بن عودة الثقفي.

وتفقّد "الربيعة" طوارئ المستشفى والعيادات الخارجية والتنويم والأشعة والاستقبال، إضافةً للخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين، واطلع على سير العمل بالمستشفى، كما اطلع على مركز صحي البندر الجديد ومركز صحي السميري.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ‏والمقيم ودعمها، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية؛ لترقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر.

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