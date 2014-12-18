منتخب مصر يبحث عن انتصار معنوي.. والقطري لإثبات جدارته

في مباراة تحديد المركزَيْن الثالث والرابع لكأس العرب

يتأهب المنتخبان المصري والقطري لخوض مباراتهما في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، التي ستقام ظهر غد السبت على أرضية ملعب "974" في رأس أبو عبود، أحد الملاعب الثمانية المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.



وتحمل مباراة مصر وقطر الرقم 31 في روزنامة مباريات النسخة العاشرة تاريخيًّا من بطولات كأس العرب للمنتخبات "قطر 2021"، وتُقام من أجل تحديد المنتخب صاحب المركز الثالث في الترتيب النهائي للمسابقة العربية.



ويستهدف المنتخب المصري في مواجهة قطر الحصول على المركز الثالث؛ لتحقيق انتصار معنوي بعد الخسارة أمام تونس، وضياع حلم التتويج بالبطولة، بجانب مصالحة الجماهير المصرية، كما يستهدف حصد مكافأة الفيفا المخصصة لصاحب المركز الثالث، وقيمتها مليونا دولار.



وخسرت مصر بهدف متأخر أمام تونس، بينما انهزمت قطر بصعوبة بالغة (1-2) أمام الجزائر، في مباراتَيْ الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021. وحتمًا ستمثل المباراة "الترتيبية" فرصة مثالية للمنتخبين من أجل اختتام المنافسات بصورة جيدة.



في المقابل يملك منتخب قطر أفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة لتحقيق إنجاز جديد بعد الظفر ببطولة كأس آسيا "الإمارات 2019"، وخوض الدور نصف النهائي لبطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2021 تحت قيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز.



وقدم العنابي عروضًا مبهرة في البطولة، زادت من حماس القطريين تجاه الساحرة المستديرة قبل استضافة مونديال كأس العالم 2022. ولم يكن وصول منتخب قطر للدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب الجزائري بالسهل؛ إذ كان يتعين على العنابي اجتياز المنتخب الإماراتي في ديربي خليجي ناري.



واستطاع المنتخب القطري تحقيق فوز تاريخي على نظيره الإماراتي 5-صفر على ملعب البيت أمام جماهير كبيرة؛ ليبلغ العنابي نصف نهائي كأس العرب للمرة الثالثة.