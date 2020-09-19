أكد رئيس بلدية أبو عريش محمد بن مسفر لـ"سبق"، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما. وبيّن أن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف غير معروف لدى رئيس البلدية. وباشرت الجهات الأمنية هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.

شاهد.. مركبة تندفع تجاه شخصين وتدهس موظفًا ببلدية أبو عريش محمد المواسي سبق 2019-09-19 أكد رئيس بلدية أبو عريش محمد بن مسفر لـ"سبق"، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما.

وبيّن أن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف غير معروف لدى رئيس البلدية.

وباشرت الجهات الأمنية هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 01:08 PM

شاهد.. مركبة تندفع تجاه شخصين وتدهس موظفًا ببلدية أبو عريش فيديو متداول.. و"بن مسفر" لـ"سبق": أصيب والحادث خارج وقت الدوام





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أكد رئيس بلدية أبو عريش محمد بن مسفر لـ"سبق"، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما.

وبيّن أن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف غير معروف لدى رئيس البلدية.

وباشرت الجهات الأمنية هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.