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شاهد.. مركبة تندفع تجاه شخصين وتدهس موظفًا ببلدية أبو عريش

فيديو متداول.. و"بن مسفر" لـ"سبق": أصيب والحادث خارج وقت الدوام

أكد رئيس بلدية أبو عريش محمد بن مسفر لـ"سبق"، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما.
وبيّن أن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف غير معروف لدى رئيس البلدية.
وباشرت الجهات الأمنية هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مركبة تندفع تجاه شخصين وتدهس موظفًا ببلدية أبو عريش
سبق

أكد رئيس بلدية أبو عريش محمد بن مسفر لـ"سبق"، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما.
وبيّن أن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف غير معروف لدى رئيس البلدية.
وباشرت الجهات الأمنية هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:08 PM

شاهد.. مركبة تندفع تجاه شخصين وتدهس موظفًا ببلدية أبو عريش

فيديو متداول.. و"بن مسفر" لـ"سبق": أصيب والحادث خارج وقت الدوام

A A A
محمد المواسي - جازان
8
6,467

أكد رئيس بلدية أبو عريش محمد بن مسفر لـ"سبق"، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما.
وبيّن أن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف غير معروف لدى رئيس البلدية.
وباشرت الجهات الأمنية هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.

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