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مدارس الأفلاج تنهي استعداداتها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية.. الأحد المقبل

إدارة المباني كثفت جهودها وجولاتها لإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة

انتهت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية بعد غد الأحد.

وتفصيلاً، كانت إدارة المباني بتعليم الأفلاج بإشراف المهندس خالد المتعب قد كثفت جهودها وجولاتها الميدانية لإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة بكافة المدارس بمختلف مراحلها وتهيئتها لاستقبال قادة المدارس والهيئة الإدارية لضمان انطلاقة عام دراسي جديد حافل بالجد والاجتهاد.

الأفلاج

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مدارس الأفلاج تنهي استعداداتها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية.. الأحد المقبل
سبق

انتهت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية بعد غد الأحد.

وتفصيلاً، كانت إدارة المباني بتعليم الأفلاج بإشراف المهندس خالد المتعب قد كثفت جهودها وجولاتها الميدانية لإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة بكافة المدارس بمختلف مراحلها وتهيئتها لاستقبال قادة المدارس والهيئة الإدارية لضمان انطلاقة عام دراسي جديد حافل بالجد والاجتهاد.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
11:37 PM

مدارس الأفلاج تنهي استعداداتها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية.. الأحد المقبل

إدارة المباني كثفت جهودها وجولاتها لإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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انتهت مدارس الأفلاج استعدادها لاستقبال القادة والهيئة الإدارية بعد غد الأحد.

وتفصيلاً، كانت إدارة المباني بتعليم الأفلاج بإشراف المهندس خالد المتعب قد كثفت جهودها وجولاتها الميدانية لإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة بكافة المدارس بمختلف مراحلها وتهيئتها لاستقبال قادة المدارس والهيئة الإدارية لضمان انطلاقة عام دراسي جديد حافل بالجد والاجتهاد.

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