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"العواد" يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية لدى الرياض

استعرض "العواد" جهود قيادة المملكة في تعزيز حقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية لدى المملكة مايلز أرميتاج.

واستعرض "العواد"، خلال اللقاء، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوّهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية لدى الرياض
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية لدى المملكة مايلز أرميتاج.

واستعرض "العواد"، خلال اللقاء، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوّهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
01:26 PM

"العواد" يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية لدى الرياض

استعرض "العواد" جهود قيادة المملكة في تعزيز حقوق الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية لدى المملكة مايلز أرميتاج.

واستعرض "العواد"، خلال اللقاء، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوّهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

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