مقتل 13 أمريكيًّا في حريق منزل بفيلادلفيا

شبّ في ساعة مبكرة

قُتِل ما لا يقل عن 13 شخصًا في حريق شبّ في ساعة مبكرة بأحد المنازل، اليوم الأربعاء، في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وسائل الإعلام المحلية.

ولم يتسنّ بعدُ الوصول إلى إدارتي الإطفاء والشرطة في فيلادلفيا؛ لتأكيد عدد القتلى في الحريق الذي وقع في منزل بمنطقة فيرمونت في المدينة.