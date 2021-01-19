بالفيديو.. أخطأ الرجل الياباني فعاقبه الجليد بقوة

فيما لقي 60 شخصًا مصرعهم أثناء تنظيف بيوتهم من الثلوج

فيما لقي 60 شخصًا مصرعهم أثناء تنظيف بيوتهم من الثلوج في اليابان، ربما أخطأ هذا الرجل وهو يجرف الجليد المتراكم عن سطح مبنى، فما حدث بعدها بقوة وعنف كان أشبه بانهيار جليدي صغير، يمكن أن يسقط على أي شخص فيقتله في الحال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في مدينة أكيتا بجزيرة "هونشو" شمالي اليابان.

وبدأ المقطع الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة بمجموعة من الرجال يقفون خارج مبنى مستودع بينما كان أحدهم يحاول إزالة الثلج من على السطح المنزلق عن طريق دفعه بعمود طويل.

وعند اقتراب نهاية المقطع قرر الثلج أنه تلقى الكثير من الضربات ومحاولات الزحزحة، إذ انهمرت قطع الثلج المتجمدة الثقيلة دفعة واحدة بغضب وقوة، فيما أسرع الجميع للاحتماء داخل المبنى، بينما تراكم الجليد المتساقط على الأرض حتى بلغ ارتفاع المبنى نفسه.

وعند نشر الفيديو، أثار الكثير من التعليقات، كتب أحد المعلقين: "كانت هذه فكرة سيئة، لكن كنت سأفعلها أنا أيضًا"، وقال آخر: "أتمنى ألا تكون شركات التأمين قد شاهدت الفيديو، فهي لن تدفع لأي أضرار أو ضحايا بسبب هذه الأخطاء".

وكان وزير البنية التحتية الياباني، كازويوشي أكابا، قد أعلن في مؤتمر صحفي بطوكيو، أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم، خلال محاولات تنظيف بيوتهم من الثلوج التي غمرتها.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن غالبية القتلى خلال تنظيف المباني من الثلوج، هم من كبار السن، الذين سقطوا من على أسطح منازلهم، خلال محاولة تنظيفها من الثلوج.

ومنذ ديسمبر من العام الماضي، يتواصل تساقط الثلوج بدون توقف، في شمال جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية، وفي جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال البلاد. وتسبب ذلك في شل حركة المرور وتعطيل عمل الخدمات، مرات كثيرة.