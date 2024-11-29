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أمانة الطائف تطلق برنامج الموظف المميز في دورته الأولى 2022

لتحفيز منسوبيها على الإنجاز والإبداع في العمل ورفع الإنتاجية

أطلقت أمانة الطائف برنامج موظف التميز في دورته الأولى 2022 وهي جائزة سنوية تُسهم في نشر ثقافة الجَوْدة والتميز والإبداع بين منسوبي الأمانة لتحفيزهم على الإنجاز والإبداع في العمل بما يحقق الأهداف والتوجهات، وذلك تحت رعاية أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي لأمانة الطائف أن جائزة برنامج موظف التميز تأتي بدعم ورعاية من أمين محافظة الطائف، حيث إن البرنامج يُسهم بتحقيق التميز الوظيفي ورعاية الأفكار التطويرية ورفع الإنتاجية للوصول لأهداف الأمانة والارتقاء بجودة خدماتها، مبينًا أن الجائزة تتضمن ثلاث فئات، وهي (الذهبية لعدد موظف واحد، والفضية لعدد موظفين، والبرونزية لثلاثة موظفين)، وتشمل منسوبي الأمانة من وكلاء ومديري عموم وأقسام وموظفين ومن هم على بندي الأجور والمستخدمين.

وأضاف أن التقييم النهائي للمتميزين سيخضع لعددٍ من العناصر محددة من أخلاقيات العمل - التعاون والتطوع - التعلم والتطور - الأفكار الإبداعية.

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أمانة الطائف تطلق برنامج الموظف المميز في دورته الأولى 2022
سبق

أطلقت أمانة الطائف برنامج موظف التميز في دورته الأولى 2022 وهي جائزة سنوية تُسهم في نشر ثقافة الجَوْدة والتميز والإبداع بين منسوبي الأمانة لتحفيزهم على الإنجاز والإبداع في العمل بما يحقق الأهداف والتوجهات، وذلك تحت رعاية أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي لأمانة الطائف أن جائزة برنامج موظف التميز تأتي بدعم ورعاية من أمين محافظة الطائف، حيث إن البرنامج يُسهم بتحقيق التميز الوظيفي ورعاية الأفكار التطويرية ورفع الإنتاجية للوصول لأهداف الأمانة والارتقاء بجودة خدماتها، مبينًا أن الجائزة تتضمن ثلاث فئات، وهي (الذهبية لعدد موظف واحد، والفضية لعدد موظفين، والبرونزية لثلاثة موظفين)، وتشمل منسوبي الأمانة من وكلاء ومديري عموم وأقسام وموظفين ومن هم على بندي الأجور والمستخدمين.

وأضاف أن التقييم النهائي للمتميزين سيخضع لعددٍ من العناصر محددة من أخلاقيات العمل - التعاون والتطوع - التعلم والتطور - الأفكار الإبداعية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
01:16 AM

أمانة الطائف تطلق برنامج الموظف المميز في دورته الأولى 2022

لتحفيز منسوبيها على الإنجاز والإبداع في العمل ورفع الإنتاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلقت أمانة الطائف برنامج موظف التميز في دورته الأولى 2022 وهي جائزة سنوية تُسهم في نشر ثقافة الجَوْدة والتميز والإبداع بين منسوبي الأمانة لتحفيزهم على الإنجاز والإبداع في العمل بما يحقق الأهداف والتوجهات، وذلك تحت رعاية أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي لأمانة الطائف أن جائزة برنامج موظف التميز تأتي بدعم ورعاية من أمين محافظة الطائف، حيث إن البرنامج يُسهم بتحقيق التميز الوظيفي ورعاية الأفكار التطويرية ورفع الإنتاجية للوصول لأهداف الأمانة والارتقاء بجودة خدماتها، مبينًا أن الجائزة تتضمن ثلاث فئات، وهي (الذهبية لعدد موظف واحد، والفضية لعدد موظفين، والبرونزية لثلاثة موظفين)، وتشمل منسوبي الأمانة من وكلاء ومديري عموم وأقسام وموظفين ومن هم على بندي الأجور والمستخدمين.

وأضاف أن التقييم النهائي للمتميزين سيخضع لعددٍ من العناصر محددة من أخلاقيات العمل - التعاون والتطوع - التعلم والتطور - الأفكار الإبداعية.

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