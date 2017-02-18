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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
01:25 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,196
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