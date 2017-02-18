رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.المركز الوطني للأرصاد
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.