رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد.. حتى الـ 8 مساءً

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.