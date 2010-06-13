عثر أعضاء جمعية غوث للتوعية والإنقاذ على مفقود الدوادمي "فايز العتيبي" متوفّى في الصحراء، بعد تمشيط المنطقة المتوقع تواجده فيها من قبل عدة مركبات وطائرة شراعية. وكان الفريق قد تلقّى بلاغًا عن فقدان "العتيبي" في ضواحي الدوادمي بعد ترجُّله من السيارة باتجاه الصحراء، وبعد البحث عنه تم العثور عليه متوفّى في الصحراء، وتم استدعاء الجهات المختصة لاستلام الموقع.

بعد بحث بالطائرة.. العثور على "مفقود الدوادمي" متوفّى بالصحراء فهد الغبيوي سبق 2019-06-13 عثر أعضاء جمعية غوث للتوعية والإنقاذ على مفقود الدوادمي "فايز العتيبي" متوفّى في الصحراء، بعد تمشيط المنطقة المتوقع تواجده فيها من قبل عدة مركبات وطائرة شراعية.



وكان الفريق قد تلقّى بلاغًا عن فقدان "العتيبي" في ضواحي الدوادمي بعد ترجُّله من السيارة باتجاه الصحراء، وبعد البحث عنه تم العثور عليه متوفّى في الصحراء، وتم استدعاء الجهات المختصة لاستلام الموقع.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 07:11 PM

بعد بحث بالطائرة.. العثور على "مفقود الدوادمي" متوفّى بالصحراء تم استدعاء الجهات المختصة لاستلام الموقع





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عثر أعضاء جمعية غوث للتوعية والإنقاذ على مفقود الدوادمي "فايز العتيبي" متوفّى في الصحراء، بعد تمشيط المنطقة المتوقع تواجده فيها من قبل عدة مركبات وطائرة شراعية.



وكان الفريق قد تلقّى بلاغًا عن فقدان "العتيبي" في ضواحي الدوادمي بعد ترجُّله من السيارة باتجاه الصحراء، وبعد البحث عنه تم العثور عليه متوفّى في الصحراء، وتم استدعاء الجهات المختصة لاستلام الموقع.