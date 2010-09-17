أصدرت شركة الرياضة السعودية، بياناً مشتركاً مع مجموعة MBC، مقدمو خدمة النقل التلفزيوني للمباريات في السعودية، الخميس، حيث تضمن البيان تأكيداً على المساعي لتلافي المصاعب التي واجهت المشاهدين خلال المباريات الماضية للمنتخب أو الأندية محلياً وقارياً. وجاء في البيان:«تود شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC التوضيح أنه منذ إعلان حصول الشركة على حقوق نقل المسابقات السعودية، ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي تسعى للوصول إلى أفضل نقل تلفزيوني يحقق تطلعات وآمال الجماهير الرياضية». وأكمل البيان:«بناءً على ذلك تم إنشاء قنوات SSC الفضائية والاتفاق مع مجموعة MBC لتقديم الدعم اللازم من أجل إطلاق وتشغيل هذه القنوات، ومواكبة التغطية الحية لجميع أحداث الكرة السعودية والآسيوية بأفضل وأحدث الأساليب والتقنيات الممكنة، نظير ما تتمتع به المجموعة من خبرات وقدرات فنية كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على نقل المسابقات الآسيوية من خلال منصة "شاهد" وجهاز الاستقبال الفضائي GOBX داخل النطاق الجغرافي في السعودية حسب اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم». وتابع:«شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC في هذا الإطار يودان التأكيد للجميع بأنهما تابعتا وباهتمام بالغ جميع ما يخص الصعوبات والملاحظات الخاصة بنقل مباريات الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية خلال الفترة الماضية، وقد تم العمل على تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل، إلى جانب العمل على إيجاد حلول جذرية لكافة المشاكل التقنية لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى توفير جهاز الاستقبال GOBX عبر أكبر عدد من منافذ البيع داخل البلاد». واختتم:«ختاماً تود شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC التأكيد على اهتمامهما بتلبية تطلعات المشاهدين، والعمل على إنهاء أي مصاعب تواجههم».

قنوات "SSC" و"MBC": نسعى للوصول إلى أفضل نقل تلفزيوني يحقق تطلعات وآمال الجماهير الرياضية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-16 أصدرت شركة الرياضة السعودية، بياناً مشتركاً مع مجموعة MBC، مقدمو خدمة النقل التلفزيوني للمباريات في السعودية، الخميس، حيث تضمن البيان تأكيداً على المساعي لتلافي المصاعب التي واجهت المشاهدين خلال المباريات الماضية للمنتخب أو الأندية محلياً وقارياً.

وجاء في البيان:«تود شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC التوضيح أنه منذ إعلان حصول الشركة على حقوق نقل المسابقات السعودية، ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي تسعى للوصول إلى أفضل نقل تلفزيوني يحقق تطلعات وآمال الجماهير الرياضية».

وأكمل البيان:«بناءً على ذلك تم إنشاء قنوات SSC الفضائية والاتفاق مع مجموعة MBC لتقديم الدعم اللازم من أجل إطلاق وتشغيل هذه القنوات، ومواكبة التغطية الحية لجميع أحداث الكرة السعودية والآسيوية بأفضل وأحدث الأساليب والتقنيات الممكنة، نظير ما تتمتع به المجموعة من خبرات وقدرات فنية كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على نقل المسابقات الآسيوية من خلال منصة "شاهد" وجهاز الاستقبال الفضائي GOBX داخل النطاق الجغرافي في السعودية حسب اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وتابع:«شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC في هذا الإطار يودان التأكيد للجميع بأنهما تابعتا وباهتمام بالغ جميع ما يخص الصعوبات والملاحظات الخاصة بنقل مباريات الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية خلال الفترة الماضية، وقد تم العمل على تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل، إلى جانب العمل على إيجاد حلول جذرية لكافة المشاكل التقنية لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى توفير جهاز الاستقبال GOBX عبر أكبر عدد من منافذ البيع داخل البلاد».

واختتم:«ختاماً تود شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC التأكيد على اهتمامهما بتلبية تطلعات المشاهدين، والعمل على إنهاء أي مصاعب تواجههم».

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 06:49 PM

قنوات "SSC" و"MBC": نسعى للوصول إلى أفضل نقل تلفزيوني يحقق تطلعات وآمال الجماهير الرياضية أكدت على تلافي بعض الصعوبات التقنية





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أصدرت شركة الرياضة السعودية، بياناً مشتركاً مع مجموعة MBC، مقدمو خدمة النقل التلفزيوني للمباريات في السعودية، الخميس، حيث تضمن البيان تأكيداً على المساعي لتلافي المصاعب التي واجهت المشاهدين خلال المباريات الماضية للمنتخب أو الأندية محلياً وقارياً.

وجاء في البيان:«تود شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC التوضيح أنه منذ إعلان حصول الشركة على حقوق نقل المسابقات السعودية، ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي تسعى للوصول إلى أفضل نقل تلفزيوني يحقق تطلعات وآمال الجماهير الرياضية».

وأكمل البيان:«بناءً على ذلك تم إنشاء قنوات SSC الفضائية والاتفاق مع مجموعة MBC لتقديم الدعم اللازم من أجل إطلاق وتشغيل هذه القنوات، ومواكبة التغطية الحية لجميع أحداث الكرة السعودية والآسيوية بأفضل وأحدث الأساليب والتقنيات الممكنة، نظير ما تتمتع به المجموعة من خبرات وقدرات فنية كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على نقل المسابقات الآسيوية من خلال منصة "شاهد" وجهاز الاستقبال الفضائي GOBX داخل النطاق الجغرافي في السعودية حسب اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وتابع:«شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC في هذا الإطار يودان التأكيد للجميع بأنهما تابعتا وباهتمام بالغ جميع ما يخص الصعوبات والملاحظات الخاصة بنقل مباريات الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية خلال الفترة الماضية، وقد تم العمل على تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل، إلى جانب العمل على إيجاد حلول جذرية لكافة المشاكل التقنية لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى توفير جهاز الاستقبال GOBX عبر أكبر عدد من منافذ البيع داخل البلاد».

واختتم:«ختاماً تود شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC التأكيد على اهتمامهما بتلبية تطلعات المشاهدين، والعمل على إنهاء أي مصاعب تواجههم».