‫إنجاز ٨ آلاف مهمة لإزالة ‫التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالطائف

"الأمانة": جهود مستمرة وتلقي البلاغات عبر تطبيق "‫بلدي" وهاتف ‫العمليات ٩٤٠

تمكنت أمانة الطائف، من إنجاز أكثر من ٨ آلاف مهمة عمل في مجال إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعملت الفرق الميدانية على رصد المواقع التي تحتاج إلى معالجة وتحديد آلية المعالجة والفترة الزمنية المحددة، مع مراعاة المكان والبيئة المحيطة.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال معالجة التشوه البصري شملت إزالة اللوحات العشوائية واللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة المخلفات الصلبة والمتروكات، بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية.

وشملت خطة العمل أكثر من ١٠٠ حي، وتمت معالجة أوجه التشوه البصري بها من خلال فرق عمل مختصة تجاوزت ٤٠ فرقة ميدانية.

وبينت الأمانة أنها عالجت جميع البلاغات الواردة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري، عبر تطبيق بلدي، وهاتف العمليات الموحد ٩٤٠، كما تم معالجة البلاغات الواردة كافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع الجمهور بشكل فوري لضمان الإنجاز وبالتالي راحة الأهالي وتحقيق مطالبهم.