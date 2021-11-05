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قيمته 5 ملايين و600 ألف ريال.. أغلى قناع وجه لـ"كورونا" يعرض في الرياض

زينته شركة مجوهرات أمريكية بـ 3608 ماسات بالأبيض والأسود وقطع من الذهب

يعرض في العاصمة السعودية الرياض أغلى "قناع" للوجه للحماية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي تبلغ قيمته مليون و500 ألف دولار (5 ملايين و625 ألف ريال).

ويزيّن القناع الذي صممته شركة مجوهرات أمريكية 3608 ماسات بالأبيض والأسود، وقطع من الذهب تُعرض في معرض المجوهرات الفريدة بـ(موسم الرياض)، والذي يعد واحداً من أكبر معارض المجوهرات في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة المصنعة أن القناع متوافق مع الشروط الصحية ومعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

يذكر أن صناعة القناع استغرقت تسعة أشهر، وشارك في صناعته 25 صائغاً ومصمم واحد، ويملكه أحد رجال الأعمال الأثرياء المقيمين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قيمته 5 ملايين و600 ألف ريال.. أغلى قناع وجه لـ"كورونا" يعرض في الرياض
سبق

يعرض في العاصمة السعودية الرياض أغلى "قناع" للوجه للحماية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي تبلغ قيمته مليون و500 ألف دولار (5 ملايين و625 ألف ريال).

ويزيّن القناع الذي صممته شركة مجوهرات أمريكية 3608 ماسات بالأبيض والأسود، وقطع من الذهب تُعرض في معرض المجوهرات الفريدة بـ(موسم الرياض)، والذي يعد واحداً من أكبر معارض المجوهرات في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة المصنعة أن القناع متوافق مع الشروط الصحية ومعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

يذكر أن صناعة القناع استغرقت تسعة أشهر، وشارك في صناعته 25 صائغاً ومصمم واحد، ويملكه أحد رجال الأعمال الأثرياء المقيمين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
10:20 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
03:47 AM

قيمته 5 ملايين و600 ألف ريال.. أغلى قناع وجه لـ"كورونا" يعرض في الرياض

زينته شركة مجوهرات أمريكية بـ 3608 ماسات بالأبيض والأسود وقطع من الذهب

A A A
خالد علي - الرياض
8
6,751

يعرض في العاصمة السعودية الرياض أغلى "قناع" للوجه للحماية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي تبلغ قيمته مليون و500 ألف دولار (5 ملايين و625 ألف ريال).

ويزيّن القناع الذي صممته شركة مجوهرات أمريكية 3608 ماسات بالأبيض والأسود، وقطع من الذهب تُعرض في معرض المجوهرات الفريدة بـ(موسم الرياض)، والذي يعد واحداً من أكبر معارض المجوهرات في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة المصنعة أن القناع متوافق مع الشروط الصحية ومعتمد من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

يذكر أن صناعة القناع استغرقت تسعة أشهر، وشارك في صناعته 25 صائغاً ومصمم واحد، ويملكه أحد رجال الأعمال الأثرياء المقيمين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,118
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,979
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,165

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