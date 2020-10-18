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"فيسبوك" و"إنستغرام" تُلغيان 2.2 مليون إعلان قبيل الانتخابات الأمريكية

كليغ: يوجد 35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا ويساهم في الانتخابات

قال نائب مدير شركة فيسبوك نك كليغ في حوار نشرته الأحد صحيفة "لوجونال دو ديمونش" إنه تم "إلغاء 2.2 مليون إعلان" و"سحب 120 ألف منشور من فيسبوك وإنستغرام" على خلفية "محاولة عرقلة المشاركة في الاقتراع" الرئاسي الأمريكي؛ بحسب ما نشرته "الفرنسية".

وكثّفت فيسبوك، منذ أشهر، جهودها حتى لا يتكرر ما حصل عام 2016 حين استعملت شبكتها الاجتماعية في عمليات تلاعب واسعة بالناخبين مصدرها روسيا، أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كليغ أنه يوجد "35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا، ويساهم في الانتخابات.. سنؤسس شراكات مع 70 وسيلة إعلام متخصصة، خمس منها في فرنسا، للتثبت من المعلومات".

وأضاف: "نملك أيضًا أدوات ذكاء اصطناعي يسمح لها بإزالة المنشورات والحسابات المزيفة، قبل حتى أن يبلغ عنها مستعملون".

ويخزن الموقع "كل الإعلانات والمعلومات وتمويلها ومصدرها لمدة سبعة أعوام لضمان الشفافية".

وتابع أنه عام 2016 "لم تحدد (الشركة) ولم تزل أي شبكة أجنبية تتدخل في الانتخابات. أما بين مارس وسبتمبر هذا العام، فقد أزلنا 30 شبكة خبيثة حول العالم، بعضها يستهدف الولايات المتحدة".

وأزالت فيسبوك بداية أكتوبر، أكثر من 300 حساب وصفحة على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام". ووجدت الشركة رابطًا بين تلك الصفحات والحسابات وشركة تسويق باسم "رالي فورج" تعمل لصالح منظمة "تورنينغ بوينت يو إس آي" التي تسعى لحشد دعم الطلبة لدونالد ترامب؛ لا سيما في الولايات التي تشهد عادة نتائج انتخابية متقاربة بين المرشحين للرئاسة.

فيسبوك إنستجرام

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" و"إنستغرام" تُلغيان 2.2 مليون إعلان قبيل الانتخابات الأمريكية
سبق

قال نائب مدير شركة فيسبوك نك كليغ في حوار نشرته الأحد صحيفة "لوجونال دو ديمونش" إنه تم "إلغاء 2.2 مليون إعلان" و"سحب 120 ألف منشور من فيسبوك وإنستغرام" على خلفية "محاولة عرقلة المشاركة في الاقتراع" الرئاسي الأمريكي؛ بحسب ما نشرته "الفرنسية".

وكثّفت فيسبوك، منذ أشهر، جهودها حتى لا يتكرر ما حصل عام 2016 حين استعملت شبكتها الاجتماعية في عمليات تلاعب واسعة بالناخبين مصدرها روسيا، أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كليغ أنه يوجد "35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا، ويساهم في الانتخابات.. سنؤسس شراكات مع 70 وسيلة إعلام متخصصة، خمس منها في فرنسا، للتثبت من المعلومات".

وأضاف: "نملك أيضًا أدوات ذكاء اصطناعي يسمح لها بإزالة المنشورات والحسابات المزيفة، قبل حتى أن يبلغ عنها مستعملون".

ويخزن الموقع "كل الإعلانات والمعلومات وتمويلها ومصدرها لمدة سبعة أعوام لضمان الشفافية".

وتابع أنه عام 2016 "لم تحدد (الشركة) ولم تزل أي شبكة أجنبية تتدخل في الانتخابات. أما بين مارس وسبتمبر هذا العام، فقد أزلنا 30 شبكة خبيثة حول العالم، بعضها يستهدف الولايات المتحدة".

وأزالت فيسبوك بداية أكتوبر، أكثر من 300 حساب وصفحة على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام". ووجدت الشركة رابطًا بين تلك الصفحات والحسابات وشركة تسويق باسم "رالي فورج" تعمل لصالح منظمة "تورنينغ بوينت يو إس آي" التي تسعى لحشد دعم الطلبة لدونالد ترامب؛ لا سيما في الولايات التي تشهد عادة نتائج انتخابية متقاربة بين المرشحين للرئاسة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
10:41 AM

"فيسبوك" و"إنستغرام" تُلغيان 2.2 مليون إعلان قبيل الانتخابات الأمريكية

كليغ: يوجد 35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا ويساهم في الانتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نائب مدير شركة فيسبوك نك كليغ في حوار نشرته الأحد صحيفة "لوجونال دو ديمونش" إنه تم "إلغاء 2.2 مليون إعلان" و"سحب 120 ألف منشور من فيسبوك وإنستغرام" على خلفية "محاولة عرقلة المشاركة في الاقتراع" الرئاسي الأمريكي؛ بحسب ما نشرته "الفرنسية".

وكثّفت فيسبوك، منذ أشهر، جهودها حتى لا يتكرر ما حصل عام 2016 حين استعملت شبكتها الاجتماعية في عمليات تلاعب واسعة بالناخبين مصدرها روسيا، أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كليغ أنه يوجد "35 ألف متعاون يشارك في تأمين منصاتنا، ويساهم في الانتخابات.. سنؤسس شراكات مع 70 وسيلة إعلام متخصصة، خمس منها في فرنسا، للتثبت من المعلومات".

وأضاف: "نملك أيضًا أدوات ذكاء اصطناعي يسمح لها بإزالة المنشورات والحسابات المزيفة، قبل حتى أن يبلغ عنها مستعملون".

ويخزن الموقع "كل الإعلانات والمعلومات وتمويلها ومصدرها لمدة سبعة أعوام لضمان الشفافية".

وتابع أنه عام 2016 "لم تحدد (الشركة) ولم تزل أي شبكة أجنبية تتدخل في الانتخابات. أما بين مارس وسبتمبر هذا العام، فقد أزلنا 30 شبكة خبيثة حول العالم، بعضها يستهدف الولايات المتحدة".

وأزالت فيسبوك بداية أكتوبر، أكثر من 300 حساب وصفحة على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام". ووجدت الشركة رابطًا بين تلك الصفحات والحسابات وشركة تسويق باسم "رالي فورج" تعمل لصالح منظمة "تورنينغ بوينت يو إس آي" التي تسعى لحشد دعم الطلبة لدونالد ترامب؛ لا سيما في الولايات التي تشهد عادة نتائج انتخابية متقاربة بين المرشحين للرئاسة.

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