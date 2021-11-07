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وزراء المالية بمجلس التعاون يعقدون اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ114

عقد وزراء المالية اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابع عشر بعد المئة في العاصمة المنامة، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الدولي الوطني في مملكة البحرين (رئيس الدورة الحالية)، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

واستُعرض خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، إضافة إلى مستجدات الدراسات التي تتم متابعة إعدادها من قِبل الأمانة العامة.

وعلى هامش الاجتماع دشَّن أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي النافذة الإلكترونية (GCC Takamul) التي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، ويأتي إنشاؤها بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي تؤكد أهمية المرحلة الحالية والقادمة؛ لما تشهده الأسواق الخليجية المشتركة من تقدُّم ملحوظ لتعزيز المواطنة الخليجية؛ إذ تتيح هذه النافذة لجميع مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين المستفيدين من مسارات الأسواق الخليجية المشتركة حق تقديم الاستفسارات والملاحظات والمقترحات بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرد على مقدمها خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة، وذلك من خلال الرابط أدناه (http://gcctakamul.gcc-sg.org ).

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وزراء المالية بمجلس التعاون يعقدون اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ114
سبق

عقد وزراء المالية اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابع عشر بعد المئة في العاصمة المنامة، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الدولي الوطني في مملكة البحرين (رئيس الدورة الحالية)، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

واستُعرض خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، إضافة إلى مستجدات الدراسات التي تتم متابعة إعدادها من قِبل الأمانة العامة.

وعلى هامش الاجتماع دشَّن أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي النافذة الإلكترونية (GCC Takamul) التي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، ويأتي إنشاؤها بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي تؤكد أهمية المرحلة الحالية والقادمة؛ لما تشهده الأسواق الخليجية المشتركة من تقدُّم ملحوظ لتعزيز المواطنة الخليجية؛ إذ تتيح هذه النافذة لجميع مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين المستفيدين من مسارات الأسواق الخليجية المشتركة حق تقديم الاستفسارات والملاحظات والمقترحات بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرد على مقدمها خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة، وذلك من خلال الرابط أدناه (http://gcctakamul.gcc-sg.org ).

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
11:03 PM

وزراء المالية بمجلس التعاون يعقدون اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ114

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزراء المالية اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابع عشر بعد المئة في العاصمة المنامة، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الدولي الوطني في مملكة البحرين (رئيس الدورة الحالية)، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

واستُعرض خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، إضافة إلى مستجدات الدراسات التي تتم متابعة إعدادها من قِبل الأمانة العامة.

وعلى هامش الاجتماع دشَّن أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي النافذة الإلكترونية (GCC Takamul) التي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، ويأتي إنشاؤها بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي تؤكد أهمية المرحلة الحالية والقادمة؛ لما تشهده الأسواق الخليجية المشتركة من تقدُّم ملحوظ لتعزيز المواطنة الخليجية؛ إذ تتيح هذه النافذة لجميع مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين المستفيدين من مسارات الأسواق الخليجية المشتركة حق تقديم الاستفسارات والملاحظات والمقترحات بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرد على مقدمها خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة، وذلك من خلال الرابط أدناه (http://gcctakamul.gcc-sg.org ).

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