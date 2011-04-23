النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"باركود" يجسد استغلال ميليشيا الحوثي للمرتزقة ويصور الخيانة بين قياداتها

يعرض على قناة "السعودية".. وحظي بردود فعل إيجابية واسعة

نال مسلسل "باركود" والذي يعرض في الفترة الذهبية عبر قناة "السعودية"، ردود فعل إيجابية واسعة من المجتمع السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن جسد المسلسل التوجه الحوثي في استجلاب المرتزقة واستغلال الحالات الإنسانية للمهاجرين، لوضعهم على الحدود السعودية والحرب نيابةً عنهم لاستهداف المدنيين بالمملكة.

وظهر مشهد من إحدى حلقات المسلسل والذي يسجل نسب مشاهدة مرتفعة، قيام القيادة الحوثية الإرهابية ويؤدي دوره الممثل أسعد الزهراني، بسؤال مساعده عن المرتزقة الأفارقة المهاجرين الذين يستعينون بهم للقتال، لوضعهم على الحدود السعودية بهدف الهجوم على المدنيين، حيث أحضر مساعده مجموعة من المرتزقة غير مؤهلين لهذا الدور، وبالسؤال عنهم، كانت الإجابة أن معظم المرتزقة يرفضون القتال نيابةً عنهم، فما كان من "عبده" التأكيد على مساعده بدفع مبالغ مالية لاحضارهم.

فيما حملت مشاهد من المسلسل وبأسلوب ساخر حديثاً للحوثي عن استشهاده، وأنه صعد للجنة، ليعود مرة أخرى للحياة والعيش في الأرض، وجاء المشهد ليعبر عن الفكر الضال والغياب التام عن الواقع لأفراد جماعة الحوثي، ومحاولاتهم البائسة في استغفال مناصريهم بأحاديث وقصص من الخيال.

وجسد مسلسل "باركود" الخيانات بين قيادات الحوثي، وكيف أن عملية التصفية بينهم تتم بسرعة بهدف الصعود والوصول لقيادة الحركة المدعومة من إيران، حيث وصف بطل المسلسل أسعد الزهراني الذي يقوم بدور "عبده" والذي يمثل من خلاله دور قائد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لمساعده كيف وصل لهذا المنصب بعد أن قام بقتل عدد من هم أعلى منه منصباً، ليحاول مساعده قتله والوصول لهذا المنصب.

ويأتي مسلسل "باركود" لأسعد الزهراني ومحمد القس ومحمد الجبرتي، واحداً من أربع مسلسلات كوميدية تعرضها قناة السعودية؛ ويتناول "باركود" مشاهد تعبّر عن الواقع وما يطرأ عليه في مواقع السوشيال ميديا لتقديم ما يرضي المشاهد السعودي في ظل مرحلة التطوير التي تشهدها هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال اختيار برامج ومسلسلات نوعية.

ويُعرض مسلسل "باركود" على قناة "السعودية" في الساعة 07:05 مساءً، ويُعاد في الساعة 02:00 صباحاً.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"باركود" يجسد استغلال ميليشيا الحوثي للمرتزقة ويصور الخيانة بين قياداتها
سبق

نال مسلسل "باركود" والذي يعرض في الفترة الذهبية عبر قناة "السعودية"، ردود فعل إيجابية واسعة من المجتمع السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن جسد المسلسل التوجه الحوثي في استجلاب المرتزقة واستغلال الحالات الإنسانية للمهاجرين، لوضعهم على الحدود السعودية والحرب نيابةً عنهم لاستهداف المدنيين بالمملكة.

وظهر مشهد من إحدى حلقات المسلسل والذي يسجل نسب مشاهدة مرتفعة، قيام القيادة الحوثية الإرهابية ويؤدي دوره الممثل أسعد الزهراني، بسؤال مساعده عن المرتزقة الأفارقة المهاجرين الذين يستعينون بهم للقتال، لوضعهم على الحدود السعودية بهدف الهجوم على المدنيين، حيث أحضر مساعده مجموعة من المرتزقة غير مؤهلين لهذا الدور، وبالسؤال عنهم، كانت الإجابة أن معظم المرتزقة يرفضون القتال نيابةً عنهم، فما كان من "عبده" التأكيد على مساعده بدفع مبالغ مالية لاحضارهم.

فيما حملت مشاهد من المسلسل وبأسلوب ساخر حديثاً للحوثي عن استشهاده، وأنه صعد للجنة، ليعود مرة أخرى للحياة والعيش في الأرض، وجاء المشهد ليعبر عن الفكر الضال والغياب التام عن الواقع لأفراد جماعة الحوثي، ومحاولاتهم البائسة في استغفال مناصريهم بأحاديث وقصص من الخيال.

وجسد مسلسل "باركود" الخيانات بين قيادات الحوثي، وكيف أن عملية التصفية بينهم تتم بسرعة بهدف الصعود والوصول لقيادة الحركة المدعومة من إيران، حيث وصف بطل المسلسل أسعد الزهراني الذي يقوم بدور "عبده" والذي يمثل من خلاله دور قائد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لمساعده كيف وصل لهذا المنصب بعد أن قام بقتل عدد من هم أعلى منه منصباً، ليحاول مساعده قتله والوصول لهذا المنصب.

ويأتي مسلسل "باركود" لأسعد الزهراني ومحمد القس ومحمد الجبرتي، واحداً من أربع مسلسلات كوميدية تعرضها قناة السعودية؛ ويتناول "باركود" مشاهد تعبّر عن الواقع وما يطرأ عليه في مواقع السوشيال ميديا لتقديم ما يرضي المشاهد السعودي في ظل مرحلة التطوير التي تشهدها هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال اختيار برامج ومسلسلات نوعية.

ويُعرض مسلسل "باركود" على قناة "السعودية" في الساعة 07:05 مساءً، ويُعاد في الساعة 02:00 صباحاً.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
08:35 PM

"باركود" يجسد استغلال ميليشيا الحوثي للمرتزقة ويصور الخيانة بين قياداتها

يعرض على قناة "السعودية".. وحظي بردود فعل إيجابية واسعة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
152

نال مسلسل "باركود" والذي يعرض في الفترة الذهبية عبر قناة "السعودية"، ردود فعل إيجابية واسعة من المجتمع السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن جسد المسلسل التوجه الحوثي في استجلاب المرتزقة واستغلال الحالات الإنسانية للمهاجرين، لوضعهم على الحدود السعودية والحرب نيابةً عنهم لاستهداف المدنيين بالمملكة.

وظهر مشهد من إحدى حلقات المسلسل والذي يسجل نسب مشاهدة مرتفعة، قيام القيادة الحوثية الإرهابية ويؤدي دوره الممثل أسعد الزهراني، بسؤال مساعده عن المرتزقة الأفارقة المهاجرين الذين يستعينون بهم للقتال، لوضعهم على الحدود السعودية بهدف الهجوم على المدنيين، حيث أحضر مساعده مجموعة من المرتزقة غير مؤهلين لهذا الدور، وبالسؤال عنهم، كانت الإجابة أن معظم المرتزقة يرفضون القتال نيابةً عنهم، فما كان من "عبده" التأكيد على مساعده بدفع مبالغ مالية لاحضارهم.

فيما حملت مشاهد من المسلسل وبأسلوب ساخر حديثاً للحوثي عن استشهاده، وأنه صعد للجنة، ليعود مرة أخرى للحياة والعيش في الأرض، وجاء المشهد ليعبر عن الفكر الضال والغياب التام عن الواقع لأفراد جماعة الحوثي، ومحاولاتهم البائسة في استغفال مناصريهم بأحاديث وقصص من الخيال.

وجسد مسلسل "باركود" الخيانات بين قيادات الحوثي، وكيف أن عملية التصفية بينهم تتم بسرعة بهدف الصعود والوصول لقيادة الحركة المدعومة من إيران، حيث وصف بطل المسلسل أسعد الزهراني الذي يقوم بدور "عبده" والذي يمثل من خلاله دور قائد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لمساعده كيف وصل لهذا المنصب بعد أن قام بقتل عدد من هم أعلى منه منصباً، ليحاول مساعده قتله والوصول لهذا المنصب.

ويأتي مسلسل "باركود" لأسعد الزهراني ومحمد القس ومحمد الجبرتي، واحداً من أربع مسلسلات كوميدية تعرضها قناة السعودية؛ ويتناول "باركود" مشاهد تعبّر عن الواقع وما يطرأ عليه في مواقع السوشيال ميديا لتقديم ما يرضي المشاهد السعودي في ظل مرحلة التطوير التي تشهدها هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال اختيار برامج ومسلسلات نوعية.

ويُعرض مسلسل "باركود" على قناة "السعودية" في الساعة 07:05 مساءً، ويُعاد في الساعة 02:00 صباحاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,173
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,613
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,594

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة