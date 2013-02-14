هل تعطَّلت تقنية VAR في لقاء النصر والاتحاد؟.. إدارة الإعلام والاتصال باتحاد القدم تجيب

أكدت إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة الأخبار المتداولة عن تعطُّل تقنية VAR في مباراة الاتحاد والنصر، التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي شهد العديد من الأحداث الجدلية، منها طرد لاعب النصر تاليسكا، وخروج الحارس وليد عبدالله بعد تعرُّضه لإصابة قوية.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال: "تؤكد لجنة الحكام عدم صحة الأخبار المتداوَلة عن تعطُّل تقنية VAR في مباراة الاتحاد والنصر. وبيَّنت اللجنة أنه من حق أي نادٍ التواصل معها للتأكد من عمل التقنية، والاستماع للتسجيلات لاحقًا في مقر اللجنة، مع التأكيد أنه في حال حدوث أي عطل فإنه يتم إخطار الناديَيْن مباشرة".

وكان الخبير التحكيمي فهد المرداسي قد أبدى استغرابه الشديد من قرارات الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو في مواجهة الاتحاد والنصر في كلاسيكو الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، وقال عبر قنوات SSC : "شهدت الدقيقة الـ5 ركلة جزاء غير صحيحة للاتحاد؛ لأن لاعب النصر أنسيلمو لم يرتكب أي مخالفة، واحتكاكه طبيعي مع عبدالرزاق حمد الله".

وأضاف: "وفي الدقيقة الـ48 كان من المفترض أن يشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الاتحاد فهد المولد نتيجة دخوله القوي بالركبة على رأس حارس النصر وليد عبدالله، ولكن الحكم لم يفعل ذلك".

وتابع: "الدقيقة الـ59 شهدت بطاقة حمراء غير صحيحة للاعب النصر تاليسكا، واستغربت من قرار الحكم؛ فهذه الحالة تستحق بطاقة صفراء فقط؛ لأنها لا ترتقي للسلوك المشين نهائيًّا".

وواصل المرداسي: "استغربتُ بشدة من حكم المباراة لعدم عودته لتقنية الفيديو المساعد في أي لعبة خلال اللقاء، وخصوصًا أن الحالات المهمة، سواء في ركلة جزاء الاتحاد أو طرد لاعب النصر كان يجب عليه العودة فيهما".

وكان الاتحاد قد عزز صدارته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (47 نقطة) بعد فوزه على النصر 3/ 0، وحل النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة.