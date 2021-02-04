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"بلدي عفيف" يشكّل لجنة لدراسة الإنجازات ومخطط المنح السامية

"السبيعي": وضعنا خططاً لإنجاز المهام والأعمال في وقت محدد

قرر المجلس البلدي بمحافظة عفيف، تشكيل لجنة لدراسة الإنجازات خلال العام المالي 1441-1442هـ، ومناقشة ما ورد من البلدية بخصوص مخطط المنح السامية، وذلك في جلسته الـ (64) التي عقدها اليوم بمقره.

وأوضح المتحدث الرسمي وعضو المجلس البلدي غنيم بن ساعد بن شبلان، أن المجلس استعرض ما طرح على جدول الأعمال بحضور رئيس البلدية الجديد المهندس حسين بن مبارك السبيعي، وأوصى بالكثير من القرارات خلالها.

وأضاف أن البلدية وضعت -بحسب رئيس البلدية- خطط إنجاز لمهامها وأعمالها في حدود إمكاناتها البشرية والمادية، وسيتم تنفيذها وفق الخطة وفي وقتها المحدد.

وبيّن أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي أكدوا على استعدادهم لدعم رئيس البلدية والعمل بروح الفريق الواحد جنباً إلى جنب تحقيقاً للمصلحة العامة، وبما يضمن تحسين وتجميل وتسريع عجلة التنمية في محافظة عفيف.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدي عفيف" يشكّل لجنة لدراسة الإنجازات ومخطط المنح السامية
سبق

قرر المجلس البلدي بمحافظة عفيف، تشكيل لجنة لدراسة الإنجازات خلال العام المالي 1441-1442هـ، ومناقشة ما ورد من البلدية بخصوص مخطط المنح السامية، وذلك في جلسته الـ (64) التي عقدها اليوم بمقره.

وأوضح المتحدث الرسمي وعضو المجلس البلدي غنيم بن ساعد بن شبلان، أن المجلس استعرض ما طرح على جدول الأعمال بحضور رئيس البلدية الجديد المهندس حسين بن مبارك السبيعي، وأوصى بالكثير من القرارات خلالها.

وأضاف أن البلدية وضعت -بحسب رئيس البلدية- خطط إنجاز لمهامها وأعمالها في حدود إمكاناتها البشرية والمادية، وسيتم تنفيذها وفق الخطة وفي وقتها المحدد.

وبيّن أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي أكدوا على استعدادهم لدعم رئيس البلدية والعمل بروح الفريق الواحد جنباً إلى جنب تحقيقاً للمصلحة العامة، وبما يضمن تحسين وتجميل وتسريع عجلة التنمية في محافظة عفيف.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:00 AM

"بلدي عفيف" يشكّل لجنة لدراسة الإنجازات ومخطط المنح السامية

"السبيعي": وضعنا خططاً لإنجاز المهام والأعمال في وقت محدد

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فهد الغبيوي - عفيف
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قرر المجلس البلدي بمحافظة عفيف، تشكيل لجنة لدراسة الإنجازات خلال العام المالي 1441-1442هـ، ومناقشة ما ورد من البلدية بخصوص مخطط المنح السامية، وذلك في جلسته الـ (64) التي عقدها اليوم بمقره.

وأوضح المتحدث الرسمي وعضو المجلس البلدي غنيم بن ساعد بن شبلان، أن المجلس استعرض ما طرح على جدول الأعمال بحضور رئيس البلدية الجديد المهندس حسين بن مبارك السبيعي، وأوصى بالكثير من القرارات خلالها.

وأضاف أن البلدية وضعت -بحسب رئيس البلدية- خطط إنجاز لمهامها وأعمالها في حدود إمكاناتها البشرية والمادية، وسيتم تنفيذها وفق الخطة وفي وقتها المحدد.

وبيّن أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي أكدوا على استعدادهم لدعم رئيس البلدية والعمل بروح الفريق الواحد جنباً إلى جنب تحقيقاً للمصلحة العامة، وبما يضمن تحسين وتجميل وتسريع عجلة التنمية في محافظة عفيف.

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