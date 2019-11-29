قطر تكتسح اليمن بسداسية وتجدِّد آمالها في التأهل للمربع الذهبي لخليجي 24

اكتسح منتخب قطر (بطل آسيا) شقيقه اليمني بسداسية نظيفة، وذلك ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، التي أُقيمت على استاد خليفة الدولي.

سجّل أهداف المنتخب القطري كل من عبد الكريم حسن هاتريك في الدقائق الـ29 والـ36 والـ72 من ركلة جزاء، والمعز علي هداف آسيا في الدقيقة الـ57، وعبد الله الأحرق في الدقيقة الـ86، وأكرم عفيف في الدقيقة الـ90.

وبذلك يعوِّض منتخب قطر خسارته المفاجئة في الجولة الأولى أمام العراق 1-2، فيما لقي اليمن خسارته الثانية بعد خسارته الأولى أمام الإمارات 0-3.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب القطري أول 3 نقاط له في البطولة؛ ليحتل المركز الثاني خلف العراق المتأهل لنصف النهائي، وبقى اليمن بلا رصيد من النقاط.

وانحصر التنافس على بطاقة العبور الثانية في المجموعة للدور نصف النهائي بين قطر والإمارات اللذين يلعبان في الجولة الثالثة (الأخيرة)، فيما ضمن العراق البطاقة الأولى.