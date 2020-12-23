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تركيا.. الحكم على الصحفي جان دوندار بالسجن 27 عاماً

على خلفية تغطية نقل المخابرات لأسلحة مستخدمة بسوريا

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن على الصحفي جان دوندار27 عاماً و6 أشهر، بسبب التغطية الإخبارية في عام 2014 حول نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة لاستخدامها في الحرب الأهلية السورية.

وقد تمت إدانة "دوندار" رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق، في قضيتين، الأولى هي التجسس السياسي والعسكري وحكم عليه فيها بالسجن 18 عاماً و9 أشهر، والثانية هي مساعدة منظمة إرهابية مسلحة وعقوبتها وصلت إلى 7 سنوات و21 شهراً. وبالتالي أصبح عدد سنوات السجن المقررة على "دوندار" في القضتين 27 عام و6 أشهر.

ووفق صحيفة "زمان"، قرر محامو دوندار عدم حضور جلسة النطق بالحكم في الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة إسطنبول.

وقال المحامون: لا نريد أن نكون جزءاً من ممارسة إضفاء الشرعية القانونية على حكم سياسي محدد مسبقاً من خلال الدفاع أمام المحكمة الجنائية 14 المشددة.

يذكر أن جان دوندار، عندما كان رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت"، نشر صوراً ومقطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت لنقل الأسلحة إلى جهاديين في سوريا.

وفي 7 مايو 2016 عندما نجا "دوندار" من محاولة هجوم مسلح أمام قصر العدل في إسطنبول، رحل عن تركيا وطلب اللجوء إلى ألمانيا.

ومُنعت زوجة "دوندار"، ديليك دوندار، من السفر إلى الخارج. واضطرت ديليك دوندار لاحقاً للسفر إلى الخارج بشكل غير قانوني.

وقررت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة في إسطنبول مصادرة أصول الزوجين دوندار.

الصحفي جان دوندار محكمة تركية

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تركيا.. الحكم على الصحفي جان دوندار بالسجن 27 عاماً
سبق

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن على الصحفي جان دوندار27 عاماً و6 أشهر، بسبب التغطية الإخبارية في عام 2014 حول نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة لاستخدامها في الحرب الأهلية السورية.

وقد تمت إدانة "دوندار" رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق، في قضيتين، الأولى هي التجسس السياسي والعسكري وحكم عليه فيها بالسجن 18 عاماً و9 أشهر، والثانية هي مساعدة منظمة إرهابية مسلحة وعقوبتها وصلت إلى 7 سنوات و21 شهراً. وبالتالي أصبح عدد سنوات السجن المقررة على "دوندار" في القضتين 27 عام و6 أشهر.

ووفق صحيفة "زمان"، قرر محامو دوندار عدم حضور جلسة النطق بالحكم في الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة إسطنبول.

وقال المحامون: لا نريد أن نكون جزءاً من ممارسة إضفاء الشرعية القانونية على حكم سياسي محدد مسبقاً من خلال الدفاع أمام المحكمة الجنائية 14 المشددة.

يذكر أن جان دوندار، عندما كان رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت"، نشر صوراً ومقطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت لنقل الأسلحة إلى جهاديين في سوريا.

وفي 7 مايو 2016 عندما نجا "دوندار" من محاولة هجوم مسلح أمام قصر العدل في إسطنبول، رحل عن تركيا وطلب اللجوء إلى ألمانيا.

ومُنعت زوجة "دوندار"، ديليك دوندار، من السفر إلى الخارج. واضطرت ديليك دوندار لاحقاً للسفر إلى الخارج بشكل غير قانوني.

وقررت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة في إسطنبول مصادرة أصول الزوجين دوندار.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
03:53 PM

تركيا.. الحكم على الصحفي جان دوندار بالسجن 27 عاماً

على خلفية تغطية نقل المخابرات لأسلحة مستخدمة بسوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن على الصحفي جان دوندار27 عاماً و6 أشهر، بسبب التغطية الإخبارية في عام 2014 حول نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة لاستخدامها في الحرب الأهلية السورية.

وقد تمت إدانة "دوندار" رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق، في قضيتين، الأولى هي التجسس السياسي والعسكري وحكم عليه فيها بالسجن 18 عاماً و9 أشهر، والثانية هي مساعدة منظمة إرهابية مسلحة وعقوبتها وصلت إلى 7 سنوات و21 شهراً. وبالتالي أصبح عدد سنوات السجن المقررة على "دوندار" في القضتين 27 عام و6 أشهر.

ووفق صحيفة "زمان"، قرر محامو دوندار عدم حضور جلسة النطق بالحكم في الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة إسطنبول.

وقال المحامون: لا نريد أن نكون جزءاً من ممارسة إضفاء الشرعية القانونية على حكم سياسي محدد مسبقاً من خلال الدفاع أمام المحكمة الجنائية 14 المشددة.

يذكر أن جان دوندار، عندما كان رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت"، نشر صوراً ومقطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت لنقل الأسلحة إلى جهاديين في سوريا.

وفي 7 مايو 2016 عندما نجا "دوندار" من محاولة هجوم مسلح أمام قصر العدل في إسطنبول، رحل عن تركيا وطلب اللجوء إلى ألمانيا.

ومُنعت زوجة "دوندار"، ديليك دوندار، من السفر إلى الخارج. واضطرت ديليك دوندار لاحقاً للسفر إلى الخارج بشكل غير قانوني.

وقررت المحكمة الجنائية الرابعة عشرة في إسطنبول مصادرة أصول الزوجين دوندار.

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