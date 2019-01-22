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قطر.. وفاةٌ واحدةٌ و3087 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سَجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية 2509 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ضمن المجتمع، و578 حالة ضمن المسافرين، وحالة وفاة واحدة بالفيروس؛ ليصل عدد حالات الوفاة إلى 633 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن 3087 حالة إصابة جديدة بالفيروس سجلت؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 320364 حالة؛ موضحة أنه تم تسجيل 4987 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 280800 حالة.

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قطر.. وفاةٌ واحدةٌ و3087 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سَجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية 2509 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ضمن المجتمع، و578 حالة ضمن المسافرين، وحالة وفاة واحدة بالفيروس؛ ليصل عدد حالات الوفاة إلى 633 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن 3087 حالة إصابة جديدة بالفيروس سجلت؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 320364 حالة؛ موضحة أنه تم تسجيل 4987 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 280800 حالة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
06:49 PM

قطر.. وفاةٌ واحدةٌ و3087 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
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سَجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية 2509 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ضمن المجتمع، و578 حالة ضمن المسافرين، وحالة وفاة واحدة بالفيروس؛ ليصل عدد حالات الوفاة إلى 633 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن 3087 حالة إصابة جديدة بالفيروس سجلت؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 320364 حالة؛ موضحة أنه تم تسجيل 4987 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 280800 حالة.

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