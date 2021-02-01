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الصحة: رصدنا ارتفاع حالات كورونا في أغلب المناطق.. لا تجاملوا على حساب صحتكم

أكدت الصحة عبر حساب متحدثها الرسمي‫ استمرار جائحة كورونا، مبينة بأن العالم لا يزال يعاني.

وقالت: رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير.

وأضافت : حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية.

ودعت الصحة إلى عدم المجاملة على حساب صحة المواطن والمقيم في رسالة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة: رصدنا ارتفاع حالات كورونا في أغلب المناطق.. لا تجاملوا على حساب صحتكم
سبق

أكدت الصحة عبر حساب متحدثها الرسمي‫ استمرار جائحة كورونا، مبينة بأن العالم لا يزال يعاني.

وقالت: رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير.

وأضافت : حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية.

ودعت الصحة إلى عدم المجاملة على حساب صحة المواطن والمقيم في رسالة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:39 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:43 PM

الصحة: رصدنا ارتفاع حالات كورونا في أغلب المناطق.. لا تجاملوا على حساب صحتكم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
253

أكدت الصحة عبر حساب متحدثها الرسمي‫ استمرار جائحة كورونا، مبينة بأن العالم لا يزال يعاني.

وقالت: رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير.

وأضافت : حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية.

ودعت الصحة إلى عدم المجاملة على حساب صحة المواطن والمقيم في رسالة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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