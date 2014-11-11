ما كان كان ولا للإنسان خیرة

ومن يعترض على رسالات معصوم

وحنا على سنة نبيه على الدوم

على نبي يعربي العشيرة

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة، جاءت بعنوان "من سالف التاريخ".

شاهد.. "خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "من سالف التاريخ" هادي العصيمي سبق 2019-11-11 نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة، جاءت بعنوان "من سالف التاريخ". وقال الأمير خالد الفيصل مطلع قصيدته "من سالف التاريخ" : من سالف التاريخ والفرس والروم تضمر عداوة عاربين الجزيرة وأسبابها وحي تنزل ومقسوم على نبي يعربي العشيرة أشعل فتيل البغض والغيظ بالقوم وشلون وحي الرب يحظاه غيره وآخر كتاب باحرف العرب مرسوم حرف الصلاة تردده كل ديرة وحنا على سنة نبيه على الدوم وتجهر بحمد الله علان وسريرة ومن يعترض على رسالات معصوم يلقى من الحسرات بالعمر حيرة يا رافضين الأمر والأمر محسوم ما كان كان ولا للإنسان خیرة

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 10:46 PM

اخر تعديل 11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 11:48 PM

شاهد.. "خالد الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "من سالف التاريخ" قال فيها: "من سالف التاريخ والفرس والروم.. تضمن عداوة عاربين الجزيرة"





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نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة، جاءت بعنوان "من سالف التاريخ".

وقال الأمير خالد الفيصل مطلع قصيدته "من سالف التاريخ" :

من سالف التاريخ والفرس والروم

تضمر عداوة عاربين الجزيرة

وأسبابها وحي تنزل ومقسوم

على نبي يعربي العشيرة

أشعل فتيل البغض والغيظ بالقوم

وشلون وحي الرب يحظاه غيره

وآخر كتاب باحرف العرب مرسوم

حرف الصلاة تردده كل ديرة

وحنا على سنة نبيه على الدوم

وتجهر بحمد الله علان وسريرة

ومن يعترض على رسالات معصوم

يلقى من الحسرات بالعمر حيرة

يا رافضين الأمر والأمر محسوم

ما كان كان ولا للإنسان خیرة