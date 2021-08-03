بوليفارد في بلجرشي.. أمين الباحة يوقّع العقد الاستثماري

ضمن الخطة الشاملة الهادفة لتطوير وتأهيل المحافظة

وقّع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أمس، عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل بوليفارد على أرض تملكها بلدية محافظة بلجرشي لمدة 25 عاماً بمبلغ 15,150.000 ريال، بما يخدم الجانب السياحي والترفيهي في المحافظة.

وقال "السواط": هذه المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفّذها البلدية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل المحافظة، وفقاً لتطلعات القيادة، في الحرص على الجانب التنموي من خلال المشاريع، وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع، خدمة للمستفيدين.