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أمانة جدة تغلق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 4,400 جولة رقابية في المحافظة والبلديات التابعة لها

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4,394 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 174 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت مواصلة جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تغلق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4,394 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 174 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت مواصلة جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:51 PM

أمانة جدة تغلق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 4,400 جولة رقابية في المحافظة والبلديات التابعة لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4,394 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 174 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت مواصلة جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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