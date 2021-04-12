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بأسطول 45 مركبة.. "إكرام" تدشِّن خطة العمل الرمضانية مع مراكز الأحياء بمكة

"المطرفي" تطرَّق لتفعيل دور المتطوعين في توزيع المساعدات الغذائية للمستفيدين

دشّنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة اليوم خطة سير العمل لتقديم المعونات الغذائية في شهر رمضان المبارك، وذلك في لقاء عقدته مع مديري مراكز الأحياء في مقر الجمعية.

وفي التفاصيل، قال مدير الجمعية أحمد المطرفي إن اللقاء تطرَّق إلى تفعيل دور المتطوعين في المراكز عن طريق منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال توزيع المساعدات الغذائية من وجبات ساخنة وسلال رمضانية وغيرها، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى تنسيق الجهود في الوصول للمستفيد، وتوثيق العمل بما يضمن إنتاجية أفضل.

وأضاف بأن هذا اللقاء يأتي في سياق تنظيم العمل وترتيبه مع مراكز الأحياء للتأكد من وصول المساعدات الغذائية إلى المستفيدين، ورفع البيانات للجهات المعنية.

وأكد المطرفي في حديثه أن الجمعية مستعدة لتطويع إمكانياتها كافة من مركبات وثلاجات مركزية ومتنقلة لخدمة المراكز والمستفيدين منها.

يُذكر أن الجمعية تتمتع بأسطول من المركبات، يتجاوز عددها 45 مركبة متعددة الاستخدامات والأحجام، كما تتمتع بشراكات واتفاقيات مع مراكز الأحياء، مثل مركز حي الرصيفة والنزهة والهنداوية والإسكان، وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بأسطول 45 مركبة.. "إكرام" تدشِّن خطة العمل الرمضانية مع مراكز الأحياء بمكة
سبق

دشّنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة اليوم خطة سير العمل لتقديم المعونات الغذائية في شهر رمضان المبارك، وذلك في لقاء عقدته مع مديري مراكز الأحياء في مقر الجمعية.

وفي التفاصيل، قال مدير الجمعية أحمد المطرفي إن اللقاء تطرَّق إلى تفعيل دور المتطوعين في المراكز عن طريق منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال توزيع المساعدات الغذائية من وجبات ساخنة وسلال رمضانية وغيرها، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى تنسيق الجهود في الوصول للمستفيد، وتوثيق العمل بما يضمن إنتاجية أفضل.

وأضاف بأن هذا اللقاء يأتي في سياق تنظيم العمل وترتيبه مع مراكز الأحياء للتأكد من وصول المساعدات الغذائية إلى المستفيدين، ورفع البيانات للجهات المعنية.

وأكد المطرفي في حديثه أن الجمعية مستعدة لتطويع إمكانياتها كافة من مركبات وثلاجات مركزية ومتنقلة لخدمة المراكز والمستفيدين منها.

يُذكر أن الجمعية تتمتع بأسطول من المركبات، يتجاوز عددها 45 مركبة متعددة الاستخدامات والأحجام، كما تتمتع بشراكات واتفاقيات مع مراكز الأحياء، مثل مركز حي الرصيفة والنزهة والهنداوية والإسكان، وغيرها.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:40 AM

بأسطول 45 مركبة.. "إكرام" تدشِّن خطة العمل الرمضانية مع مراكز الأحياء بمكة

"المطرفي" تطرَّق لتفعيل دور المتطوعين في توزيع المساعدات الغذائية للمستفيدين

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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دشّنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة اليوم خطة سير العمل لتقديم المعونات الغذائية في شهر رمضان المبارك، وذلك في لقاء عقدته مع مديري مراكز الأحياء في مقر الجمعية.

وفي التفاصيل، قال مدير الجمعية أحمد المطرفي إن اللقاء تطرَّق إلى تفعيل دور المتطوعين في المراكز عن طريق منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال توزيع المساعدات الغذائية من وجبات ساخنة وسلال رمضانية وغيرها، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى تنسيق الجهود في الوصول للمستفيد، وتوثيق العمل بما يضمن إنتاجية أفضل.

وأضاف بأن هذا اللقاء يأتي في سياق تنظيم العمل وترتيبه مع مراكز الأحياء للتأكد من وصول المساعدات الغذائية إلى المستفيدين، ورفع البيانات للجهات المعنية.

وأكد المطرفي في حديثه أن الجمعية مستعدة لتطويع إمكانياتها كافة من مركبات وثلاجات مركزية ومتنقلة لخدمة المراكز والمستفيدين منها.

يُذكر أن الجمعية تتمتع بأسطول من المركبات، يتجاوز عددها 45 مركبة متعددة الاستخدامات والأحجام، كما تتمتع بشراكات واتفاقيات مع مراكز الأحياء، مثل مركز حي الرصيفة والنزهة والهنداوية والإسكان، وغيرها.

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