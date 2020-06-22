أبرز ما جاء بمؤتمر "أبل" السنوي: تحديثات "سيري" والاستغناء عن "معالج إنتل" وتقنیة CarKey لتشغيل السيارات

ميزات جديدة لساعتهـا ونظام 14 iOS وتطبيق الرسائل والخرائط

أعلنت شركة أبل خلال مؤتمرهـا السنوي للمطورین "2020 WWDC"، الذي عُقد اليوم افتراضيًّا، الكثير من الممیزات القادمة في أنظمة تشغیل أجهـزتهـا.

وفيما يأتي نستعرض أبرز ما تم إعلانه في المؤتمر:

تحدیثات المساعد الشخصي سیري

طرأت العدید من التحدیثات على سیري، أبرزهـا ظهـوره على جزء صغیر بأسفل الشاشة بدلاً من الشاشة بالكامل، إضافة إلى أنه أصبح یعلم معلومات أكثر بمقدار 20 ضعف المعلومات التي كان یعرفهـا قبل ذلك.

وبجانب هـذا تم توسیع نطاق الترجمة واللغات؛ لیشمل لغات جدیدة، تعمل دون الاتصال بالإنترنت، منهـا اللغة العربیة.

نظام التشغیل الجدید 14 iOS للآیفون

أعلنت أبل خلال المؤتمر نظام التشغیل الجدید ios14؛ لیبقى اسم نظام التشغیل ios ولیس iPhoneOS كما توقع البعض.

نظام التشغیل الجدید به العدید من المیزات، أهـمهـا تغییر تصمیم الشاشة الرئیسیة، من خلال إضافة الأدوات إلیهـا؛ لتكون بجانب التطبیقات.

كما تم أیضا إعلان طریقة عرض مكتبة التطبیقات الجدیدة، التي یمكن من خلالهـا تنظیم التطبیقات بشكل تلقائي في قوائم ومجموعات؛ وهـو ما سیسمح للمستخدمین بإخفاء التطبیقات على الشاشة الرئیسیة.

وتم إضافة میزة جدیدة إلى الفیدیو، هـي "صورة في صورة"، التي یمكن من خلالهـا بقاء الفیدیو یعمل في الشاشة أثناء القیام بعمل آخر، والتنقل بین التطبیقات.

ساعة أبل

أعلنت أبل العدید من المیزات الجدیدة في ساعتهـا، أبرزهـا دعم وضع تتبُّع النوم، وحساب السعرات الحراریة أثناء الرقص، وحساب مدة غسل الید وتتبعهـا من خلال عد تنازلي حتى الانتهـاء.

الاستغناء عن معالجات إنتل

ومن أهـم ما ورد في المؤتمر الاستغناء عن معالجات إنتل في أجهـزة الماك، والاعتماد على معالجات من إنتاج الشركة "Apple silicon".

وقالت الشركة إن أول جهـاز ماك یعتمد على معالجاتهـا "Apple Silicon" سیتم إعلانه نهـایة عام 2020، على أن تنتهـي عملیة الانتقال التام لجمیع الأجهـزة خلال عامین.

تقنیة المفتاح الرقمي CarKey

وأعلنت أبل رسمیًّا تقنیة جدیدة ونقلة نوعیة في قطاع السیارات، تعرف باسم CarKey، وتعني المفتاح الرقمي. وتتیح هـذه التقنیة فتح وتشغیل السیارة بواسطة الآیفون، أو حتى بواسطة ساعات أبل، ویتم تعریف المفتاح كإضافة أي بطاقة في الآیفون في تطبیق Wallet، على أن تتوافر المیزة ابتداء في سیارات BMW.iOS 14 وiOS 13 لعام 2021. ومن المقرر أن تتوافر المیزة لنظامَي Series 5.

تطبیق الرسائل

تم إعلان العدید من المیزات الجدیدة في تطبیق الرسائل، أهـمهـا إمكانیة تثبیت محادثة بعینهـا في الجزء العلوي للتطبیق، وإضافات جدیدة لـMemoji، وإمكانیة الإشارة، وإنشاء المجموعات.

خرائط أبل

تم تحدیث خرائط أبل بحیث تضم خرائط جدیدة ومحسنة في بعض الدول، مثل كندا وبریطانیا، إضافة إلى تقدیم نصائح وإرشادات لأفضل الأماكن التي یتم البحث عنهـا لأغراض معینة.

كما تم إضافة خاصیة جدیدة، هـي "EV Routing" لتتبع الطرق، وتزوید المستخدم بالمزید من المعلومات عن سیارته.

نظام تشغیل 14 iPadOS

ضم نظام التشغیل الجدید لأجهـزة آیباد العدید من التحدیثات، أبرزهـا إضافة شریط ￼ جانبي لتسهـیل التنقل بین التطبیقات، وشریط علوي لإتاحة البحث دون إغلاق التطبیق المستخدم، واستعمال القلم لكتابة النصوص في شریط البحث وفي أي تطبیق.

سماعات AirPods Pro

تم خلال المؤتمر إعلان تحدیثات جدیدة لسماعات أبل نسخة AirPods Pro الأخیرة، أهـمهـا إمكانیة إلغاء الاتصال بهـاتف، والاتصال بهـاتف آخر بشكل أكثر سرعة وسهـولة، ومیزة "Surround Sound" أو الصوت المحیطي المفیدة في مشاهـدة الأفلام والألعاب القتالیة.