النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الحج: ‏لا إصابات بفيروس ‎كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

أكثر من مليون مواطن ومقيم سجَّلوا في تطبيق "اعتمرنا"

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

ونقلاً عن إمارة منطقة مكة المكرمة، فإن وزارة الحج والعمرة أكدت أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن ومقيم في تطبيق "اعتمرنا".

ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لم تُسجَّل إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الحج: ‏لا إصابات بفيروس ‎كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة
سبق

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

ونقلاً عن إمارة منطقة مكة المكرمة، فإن وزارة الحج والعمرة أكدت أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن ومقيم في تطبيق "اعتمرنا".

ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لم تُسجَّل إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
09:50 PM

وزارة الحج: ‏لا إصابات بفيروس ‎كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

أكثر من مليون مواطن ومقيم سجَّلوا في تطبيق "اعتمرنا"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
51

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

ونقلاً عن إمارة منطقة مكة المكرمة، فإن وزارة الحج والعمرة أكدت أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن ومقيم في تطبيق "اعتمرنا".

ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لم تُسجَّل إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,962
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,508
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,004
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,456

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة