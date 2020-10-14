النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر السعودي يعود بعد توقف طويل.. جامايكا المحطة الأولى في مرحلة الإعداد

استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الشهر المقبل، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع أيام FIFA، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ حيث سيعود المنتخب للتحضير في أعقاب التوقف طويل المدى بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية.

وسيستضيف الأخضر نظيره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر السعودي يعود بعد توقف طويل.. جامايكا المحطة الأولى في مرحلة الإعداد
سبق

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الشهر المقبل، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع أيام FIFA، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ حيث سيعود المنتخب للتحضير في أعقاب التوقف طويل المدى بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية.

وسيستضيف الأخضر نظيره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
06:44 PM

الأخضر السعودي يعود بعد توقف طويل.. جامايكا المحطة الأولى في مرحلة الإعداد

استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
718

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الشهر المقبل، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع أيام FIFA، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ حيث سيعود المنتخب للتحضير في أعقاب التوقف طويل المدى بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية.

وسيستضيف الأخضر نظيره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,909
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,484
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,905
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,393

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة