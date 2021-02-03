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الباحة.. اجتماع لتقديم خدمة النقل في مطار الملك سعود

ناقش آلية مساعدة مقدمي الخدمة بالمطار وتهيئة مواقع الانتظار لهم

عُقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء بحضور مدير عام فرع وزارة النقل والمشرف العام على الهيئة العامة للنقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، ومدير مطار الملك سعود المهندس فيحان الغامدي، ومدير مرور منطقة الباحة العقيد مسفر الثبيتي، ورئيس توجيه المركبات بالهيئة العامة للنقل وممثلي مقدمي خدمات النقل (أوبر- كريم).

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بتقديم خدمة النقل في المطارات، ومناقشة آلية تمكين مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة في مطار الملك سعود وتهيئة مواقع الانتظار لهم.


يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حيال دراسة تمكين مقدمي خدمات النقل (أوبر- كريم) من تقديم الخدمة داخل مطار الملك سعود، وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الخصوص.

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الباحة.. اجتماع لتقديم خدمة النقل في مطار الملك سعود
سبق

عُقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء بحضور مدير عام فرع وزارة النقل والمشرف العام على الهيئة العامة للنقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، ومدير مطار الملك سعود المهندس فيحان الغامدي، ومدير مرور منطقة الباحة العقيد مسفر الثبيتي، ورئيس توجيه المركبات بالهيئة العامة للنقل وممثلي مقدمي خدمات النقل (أوبر- كريم).

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بتقديم خدمة النقل في المطارات، ومناقشة آلية تمكين مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة في مطار الملك سعود وتهيئة مواقع الانتظار لهم.


يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حيال دراسة تمكين مقدمي خدمات النقل (أوبر- كريم) من تقديم الخدمة داخل مطار الملك سعود، وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الخصوص.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
12:30 AM

الباحة.. اجتماع لتقديم خدمة النقل في مطار الملك سعود

ناقش آلية مساعدة مقدمي الخدمة بالمطار وتهيئة مواقع الانتظار لهم

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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عُقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء بحضور مدير عام فرع وزارة النقل والمشرف العام على الهيئة العامة للنقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، ومدير مطار الملك سعود المهندس فيحان الغامدي، ومدير مرور منطقة الباحة العقيد مسفر الثبيتي، ورئيس توجيه المركبات بالهيئة العامة للنقل وممثلي مقدمي خدمات النقل (أوبر- كريم).

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بتقديم خدمة النقل في المطارات، ومناقشة آلية تمكين مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة في مطار الملك سعود وتهيئة مواقع الانتظار لهم.


يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حيال دراسة تمكين مقدمي خدمات النقل (أوبر- كريم) من تقديم الخدمة داخل مطار الملك سعود، وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الخصوص.

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