نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ال6 مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ال6 مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية).
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ال6 مساءً.