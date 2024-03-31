تفاصيل مثيرة أوقعت بناهبي الـ850 ألف ريال من صرافة.. و"النيابة": بالأقمار الصناعية

مهارات تقنية كشفتهم.. أحدهم انتحل شخصية عامل نظافة وآخر موظف بشركة نقل الأموال

كشفت النيابة العامة تفاصيل الإيقاع بمن نفّذوا إحدى عمليات السطو على ناقلي الأموال وتغطية الصرافات، موضحة أن مهارة استطلاعات التحقيق تقنياً "عبر الأقمار الصناعية" قادت بسهولة إليهم، مبينة أنه في هذه العملية قام أحد الجناة بانتحال شخصية عامل نظافة في موقع الجريمة، وبحوزته سلاح بعدما سرب موظف شركة نقل الأموال كل المعلومات المتعلقة بهذه المهمة لشركائه، ومشددة على أن المملكة في طلائع الدول الأكثر مهارة في الاستطلاع التحقيقي "تقنياً".

تفصيلاً، كشفت مصادر مطلعة عن قيام النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن محاولات الاعتداء على بعض ناقلي الأموال وتغذية الصرافات؛ وذلك للوقوف على تداعياتها واستبيان ملابساتها وإماطة اللثام عن السلوك الإجرامي المستخدم بها، وتحليل نمطها المؤثم، في سبيل مواجهة تلك الجرائم ووأدها في مهدها بطريقة متطورة وناجعة والاستفادة من التقنية الحديثة وتطويعها في هذا الشأن.

وتَكشَّف للنيابة العامة من خلال استطلاعات تحقيقاتها المتعمقة عبر استخدام وسائل التقنية الحديثة وبالأخص الربط عبر الأقمار الصناعية قيام الجناة بالتخطيط المسبق لهذه الجريمة والحضور لموقع الحادثة قرابة الثلاث مرات قبل الواقعة لمسح الموقع ومعرفة مداخله ومخارجه وكيفية الهروب منه بطريقة آمنة وتقسيم الأدوار بينهم على أرض الواقع، حيث قام أحد الجناة بانتحال شخصية عامل نظافة في موقع الجريمة وبحوزته سلاح عبارة عن مسدس ناري، بعدما سرب موظف شركة نقل الأموال كل المعلومات المتعلقة بهذه المهمة لشركائه، وخصوصاً ما يتعلق بالتوقيت والمبلغ المالي الذي بحوزتهم.

وعند وصول ناقلي الأموال وبمجرد شروعهم في عملية التغذية لجهاز الصراف الآلي قام المتهم منتحل شخصية عامل النظافه الكامن في الموقع بإشهار سلاحه الناري عليهم، وأطلق طلقة نارية في الهواء بقصد التخويف، وقام شريكهم الذي يعمل بنقل الأموال بتخويف زملائه من مخاطر المقاومة أو محاولة رد الاعتداء، وتوجه الأول نحو حامل النقود وتهديده بالسلاح الذي معه وأخذ كامل المبلغ الذي بحوزته منه، ثم حضر أحد الجناة "يقود دراجة نارية"، وأركب الأول الذي بحوزته المال المسروق معه ولاذا بالفرار من موقع الجريمة وتوجها إلى خارج الموقع، حيث كان في انتظارهم أحدهم بمركبة خاصة وهو الثالث بقصد التضليل.

وبوصولهما للثالث نزل الأول الذي بحوزته المبلغ المسروق واستقل المركبة مع الثالث، وهربوا جميعهم من الموقع، وبعد ذلك قام أحد الجناة بالهروب إلى إحدى الدول المجاورة، وتم استرداده عن طريق النيابة العامة، كما تم العثور على جزء من المبلغ المستولى عليه، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام لهم بتشكيل عصابي مسلح، والسطو على ناقلي الأموال وتغذية أجهزة الصراف الآلي أثناء القيام بأعمالهم والاستيلاء على مبلغ وقدره (850.000)ثمانمائة وخمسون ألف ريال تحت تهديد السلاح.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة استخدمت أساليب تحقيق حديثة ومتطورة في تلك الواقعة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج عالية الكفاءة، كما تم التحقيق في ملف القدرات الأمنية التي تتمتع بها شركة نقل الأموال ومدى التزامها بالمعايير والمتطلبات المطلوبة التي يمكن أن تجنبها والعاملين فيها مخاطر السطو والاستيلاء، وكشفت تلك المصادر أن استطلاعات التحقيق المتطورة المعتمدة لدى النيابة العامة قادت لنتائج عالية الدقة وبكل سهولة، وذكر المصدر أن النيابة العامة تعتمد باستمرار تطوير مهاراتها التحقيقية وفق أحدث المعطيات، وأنها تعد بذلك في طلائع الدول الأكثر مهارة في الاستطلاع التحقيقي.