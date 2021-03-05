وصول مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في مناورات "علم الصحراء 2021" بالإمارات

لتطوير الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية

وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف - ١٥ إس أي) إلى المركز الجوي والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في مناورات التمرين المشترك "علم الصحراء 2021"، الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي.



وتشارك المقاتلات السعودية من طراز (ف - ١٥ إس أي) بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة‏، ضمن تحالف قوات جوية من الدول الشقيقة والصديقة.



وفي شأن متصل، استقبل الملحق العسكري بسفارة السعودية في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، الذي يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، وتطوير الجاهزية القتالية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية.