كثَّف فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم الجمعة من تحضيراته لمواجهة ضيفه الحزم مساء بعد غد الأحد على ملعب "مرسول بارك" لحساب منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأدى اللاعبون تمارين الحديد والتقوية في الصالة الرياضية المغلقة، ثم أجروا تمارين لياقية متنوعة باستخدام الحواجز والأقماع، والجري في سرعات محددة. وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو على تطبيق اللاعبين تمارين التمريرات البينية في مساحات محددة، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على كامل الملعب. وشهدت تدريبات النصر الأخيرة مشاركة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بعد تعافيه من الإصابة التي غاب إثرها أمام الاتفاق في المباراة الأخيرة بكأس الملك، التي انتهت بفوز النصر بهدف خالد الغنام.

"النصر" يكثف استعداداته لمواجهة "الحزم" بمشاركة الكاميروني "فينسنت أبو بكر" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-24 كثَّف فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم الجمعة من تحضيراته لمواجهة ضيفه الحزم مساء بعد غد الأحد على ملعب "مرسول بارك" لحساب منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأدى اللاعبون تمارين الحديد والتقوية في الصالة الرياضية المغلقة، ثم أجروا تمارين لياقية متنوعة باستخدام الحواجز والأقماع، والجري في سرعات محددة.



وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو على تطبيق اللاعبين تمارين التمريرات البينية في مساحات محددة، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على كامل الملعب.



وشهدت تدريبات النصر الأخيرة مشاركة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بعد تعافيه من الإصابة التي غاب إثرها أمام الاتفاق في المباراة الأخيرة بكأس الملك، التي انتهت بفوز النصر بهدف خالد الغنام.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 11:21 PM

"النصر" يكثف استعداداته لمواجهة "الحزم" بمشاركة الكاميروني "فينسنت أبو بكر" ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





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كثَّف فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم الجمعة من تحضيراته لمواجهة ضيفه الحزم مساء بعد غد الأحد على ملعب "مرسول بارك" لحساب منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأدى اللاعبون تمارين الحديد والتقوية في الصالة الرياضية المغلقة، ثم أجروا تمارين لياقية متنوعة باستخدام الحواجز والأقماع، والجري في سرعات محددة.



وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو على تطبيق اللاعبين تمارين التمريرات البينية في مساحات محددة، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على كامل الملعب.



وشهدت تدريبات النصر الأخيرة مشاركة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بعد تعافيه من الإصابة التي غاب إثرها أمام الاتفاق في المباراة الأخيرة بكأس الملك، التي انتهت بفوز النصر بهدف خالد الغنام.