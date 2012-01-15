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أمانة جدة تغلق  32  منشأة وترصد 51 مخالفة للتدابير الوقائية

نفذت 5,996 جولة رقابية في المنشآت التجارية والمرافق العامة

نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 5,996 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 51 مخالفة، وإغلاق 32 منشأة مخالفة، وتنوّعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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أمانة جدة تغلق  32  منشأة وترصد 51 مخالفة للتدابير الوقائية
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 5,996 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 51 مخالفة، وإغلاق 32 منشأة مخالفة، وتنوّعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
12:08 PM

أمانة جدة تغلق  32  منشأة وترصد 51 مخالفة للتدابير الوقائية

نفذت 5,996 جولة رقابية في المنشآت التجارية والمرافق العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 5,996 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 51 مخالفة، وإغلاق 32 منشأة مخالفة، وتنوّعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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