نالت الباحثة أبرار يحيى الغانمي درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير ممتاز.
"أبرار الغانمي" تحصد الماجستير بامتياز من جامعة المؤسس
نالت الباحثة أبرار يحيى الغانمي درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير ممتاز.
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"أبرار الغانمي" تحصد الماجستير بامتياز من جامعة المؤسسصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
11:13 PM
"أبرار الغانمي" تحصد الماجستير بامتياز من جامعة المؤسس
نالت الباحثة أبرار يحيى الغانمي درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير ممتاز.
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