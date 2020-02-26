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غرفة الرياض تستضيف مصمم الجرافيك العالمي "ساجميستر" في جلسة حوارية

بتنظيم من لجنة الدعاية والإعلان وضمن ملتقيات بلكونة

استضافت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة الدعاية والإعلان مصمم الجرافيك العالمي ستيفن ساجميستر في جلسة حوارية بعنوان "أهمية الجمال في حياتنا"، تحدث فيها عن الجمال وقدّم أمثلة من الهندسة المعمارية والتصميم والعلوم، وأثبت من خلالها أن الجمال أكثر من مجرد استراتيجية سطحية، بل هو عامل مهم يحكم إحساس الفرد وطريقة تصرفه.

يأتي هذا ضمن ملتقيات "بلكونة" التي أقيمت بمركز الملك عبدالله المالي، بحضور ومشاركة كبيرة من المهتمين والمختصين في مجال التصميم والجرافيك.

وأوضح رئيس لجنة الدعاية والإعلان محمد الخريجي أنه لأول مرة يتم تنظيم مثل هذه الفعالية بالمملكة، والتي تحدث فيها المصمم العالمي ستيفن ساجميستر الحائز مرتين على جائزة الغرامي، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز العالمية في التصميم، كما أنه تميز بتصميم العديد من العلامات التجارية والرسومات وتصاميم التعبئة وأغلفة لعلامات تجارية عالمية معروفة.

وأضاف "الخريجي" أن قطاع الإعلان في المملكة يشهد تحولات إيجابية ورغبة في النهوض به، ليتوافق مع التحولات الإيجابية التي تشهدها المملكة، ووجود خبرات عالمية لنقل تجاربها يسهم في تفاعل وجذب العاملين في القطاع، وخصوصاً من الشباب وتشجيعهم لمزيد من الإبداع والتميز.

ونوّه "الخريجي" بالحضور والتفاعل الكبير من قبل المهتمين بالرسوم والتصميم الجرافيكي، مؤكداً أن اللقاء أتاح الفرصة لهم للاستفادة من خبرة أكبر مصمم على مستوى العالم في مجال الجرافيك والرسوم والشعارات وطرق التصميم الحديثة.

غرفة الرياض مصمم الجرافيك العالمي ستيفن ساجميستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرفة الرياض تستضيف مصمم الجرافيك العالمي "ساجميستر" في جلسة حوارية
سبق

استضافت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة الدعاية والإعلان مصمم الجرافيك العالمي ستيفن ساجميستر في جلسة حوارية بعنوان "أهمية الجمال في حياتنا"، تحدث فيها عن الجمال وقدّم أمثلة من الهندسة المعمارية والتصميم والعلوم، وأثبت من خلالها أن الجمال أكثر من مجرد استراتيجية سطحية، بل هو عامل مهم يحكم إحساس الفرد وطريقة تصرفه.

يأتي هذا ضمن ملتقيات "بلكونة" التي أقيمت بمركز الملك عبدالله المالي، بحضور ومشاركة كبيرة من المهتمين والمختصين في مجال التصميم والجرافيك.

وأوضح رئيس لجنة الدعاية والإعلان محمد الخريجي أنه لأول مرة يتم تنظيم مثل هذه الفعالية بالمملكة، والتي تحدث فيها المصمم العالمي ستيفن ساجميستر الحائز مرتين على جائزة الغرامي، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز العالمية في التصميم، كما أنه تميز بتصميم العديد من العلامات التجارية والرسومات وتصاميم التعبئة وأغلفة لعلامات تجارية عالمية معروفة.

وأضاف "الخريجي" أن قطاع الإعلان في المملكة يشهد تحولات إيجابية ورغبة في النهوض به، ليتوافق مع التحولات الإيجابية التي تشهدها المملكة، ووجود خبرات عالمية لنقل تجاربها يسهم في تفاعل وجذب العاملين في القطاع، وخصوصاً من الشباب وتشجيعهم لمزيد من الإبداع والتميز.

ونوّه "الخريجي" بالحضور والتفاعل الكبير من قبل المهتمين بالرسوم والتصميم الجرافيكي، مؤكداً أن اللقاء أتاح الفرصة لهم للاستفادة من خبرة أكبر مصمم على مستوى العالم في مجال الجرافيك والرسوم والشعارات وطرق التصميم الحديثة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:41 PM

غرفة الرياض تستضيف مصمم الجرافيك العالمي "ساجميستر" في جلسة حوارية

بتنظيم من لجنة الدعاية والإعلان وضمن ملتقيات بلكونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضافت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة الدعاية والإعلان مصمم الجرافيك العالمي ستيفن ساجميستر في جلسة حوارية بعنوان "أهمية الجمال في حياتنا"، تحدث فيها عن الجمال وقدّم أمثلة من الهندسة المعمارية والتصميم والعلوم، وأثبت من خلالها أن الجمال أكثر من مجرد استراتيجية سطحية، بل هو عامل مهم يحكم إحساس الفرد وطريقة تصرفه.

يأتي هذا ضمن ملتقيات "بلكونة" التي أقيمت بمركز الملك عبدالله المالي، بحضور ومشاركة كبيرة من المهتمين والمختصين في مجال التصميم والجرافيك.

وأوضح رئيس لجنة الدعاية والإعلان محمد الخريجي أنه لأول مرة يتم تنظيم مثل هذه الفعالية بالمملكة، والتي تحدث فيها المصمم العالمي ستيفن ساجميستر الحائز مرتين على جائزة الغرامي، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز العالمية في التصميم، كما أنه تميز بتصميم العديد من العلامات التجارية والرسومات وتصاميم التعبئة وأغلفة لعلامات تجارية عالمية معروفة.

وأضاف "الخريجي" أن قطاع الإعلان في المملكة يشهد تحولات إيجابية ورغبة في النهوض به، ليتوافق مع التحولات الإيجابية التي تشهدها المملكة، ووجود خبرات عالمية لنقل تجاربها يسهم في تفاعل وجذب العاملين في القطاع، وخصوصاً من الشباب وتشجيعهم لمزيد من الإبداع والتميز.

ونوّه "الخريجي" بالحضور والتفاعل الكبير من قبل المهتمين بالرسوم والتصميم الجرافيكي، مؤكداً أن اللقاء أتاح الفرصة لهم للاستفادة من خبرة أكبر مصمم على مستوى العالم في مجال الجرافيك والرسوم والشعارات وطرق التصميم الحديثة.

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